Мін’юст скасував зміну директора "Олімпекс Купе Інтернейшнл"

Як відомо, Madison Pacific Trust Limited звернулось до Мінʼюсту після чергової зміни "чорними реєстраторами" керівника підприємства на користь бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка (колишні власники групи GNT).

Ця дія була вчинена вже після того, як Західний апеляційний господарський суд у Львові у квітні задовольнив вимогу розпорядника майна-арбітражного керуючого компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" - Madison Pacific Trust Limited змінити керівника підприємства Марченка В. Г. та покласти виконання обов’язків керівника на розпорядника майна, арбітражного керуючого Сокола О. Ю.

Madison Pacific Trust Limited звернулось до міністерства із скаргою на проведену державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області Ткаченком Є. Б. реєстраційну дію від 28 червня, результатом якої стала зміна керівника ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" з Марченка В. Г. на Дятлєва О. В.

При тому, що 27 травня Господарський суд Львівської області, який розглядає справу про банкрутство ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ухвалив судову заборону на зміну директора - його можна змінювати лише після затвердження судом.

Реагуючи на скаргу Madison Pacific Trust Limited, Міністерство юстиції України наказом від 22 липня задовольнило її та скасовало реєстраційну дію від 28.05.2024, яка вчинена державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області Ткаченком Є.Б., та внаслідок якої було змінено керівника ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" з Марченка В.Г. на Дятлєва О.В.

Нагадаємо, 10 червня міністром юстиції було ухвалене рішення про скасування реєстраційних дій державного реєстратора Буської міської ради Дацків Н.С., яка внесла неіснуюче судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" для блокування ЄДР та легалізації Дятлєва як директора "Олімпекса".

Тоді реєстратор Дацків сама подала скаргу до Мін’юсту посилаючись на те, що її електронний ключ до ЄДР було начебто викрадено і маніпуляції з ЄДР робили невідомі, користуючись її ключем.

Раніше повідомлялося, що більшість активів "Олімпекса" за керівництва Марченка були передані компаніям, які знаходяться під впливом колишніх власників - Грози та Науменка.

Підприємство також опинилося у центрі розслідування щодо його імовірної участі у контрабандних схемах з вивезення зерна.