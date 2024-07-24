Минюст отменил смену директора "Олимпекс Купе Интернейшнл"

Как известно, Madison Pacific Trust Limited обратилось в Минюст после очередной смены "черными регистраторами" руководителя предприятия в пользу бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко (бывшие владельцы группы GNT).

Это действие было совершено уже после того, как Западный апелляционный хозяйственный суд во Львове в апреле удовлетворил требование распорядителя имущества-арбитражного управляющего компании "Олимпекс Купе Интернейшнл" - Madison Pacific Trust Limited сменить руководителя предприятия Марченко В. Г. и возложить на себя обязанности руководителя на распорядителя имущества, арбитражного управляющего Сокола О.Ю.

Madison Pacific Trust Limited обратилось в министерство с жалобой на проведенное государственным регистратором Петровировского сельского совета Березовского района Одесской области Ткаченко Е. Б. регистрационное действие от 28 июня, результатом которого стало изменение руководителя ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" с Марченко В. Г. О. В.

При том, что 27 мая Хозяйственный суд Львовской области, рассматривающий дело о банкротстве ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", принял судебный запрет на смену директора – его можно менять только после утверждения судом.

Реагируя на жалобу Madison Pacific Trust Limited, Министерство юстиции Украины приказом от 22 июля удовлетворило ее и отменило регистрационное действие от 28.05.2024, совершенное государственным регистратором Петровировского сельского совета Березовского района Одесской области Ткаченко Е.Б. "Олимпекс Купе Интернейшнл" из Марченко В.Г. на Дятлеву О.В.

Напомним, 10 июня министром юстиции было принято решение об отмене регистрационных действий государственного регистратора Буского городского совета Дацкив Н.С., который внес несуществующее судебное решение о запрете совершения регистрационных действий в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" и ООО "Металзюкрайн Корп Лтд" ЕГР и легализации Дятлева как директора "Олимпекса".

Тогда регистратор Дацкив сама подала жалобу в Минюст, ссылаясь на то, что ее электронный ключ в ЕГР был якобы похищен и манипуляции с ЕГР делали неизвестные, пользуясь ее ключом.

Ранее сообщалось, что большинство активов "Олимпекса" при руководстве Марченко были переданы компаниям, находящимся под влиянием бывших владельцев - Грозы и Науменко.

Предприятие также оказалось в центре расследования по его вероятному участию в контрабандных схемах по вывозу зерна.