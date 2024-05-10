Більшість активів "Олімпекса" передані компаніям, які знаходяться під впливом колишніх власників, - юристи

Місцева філія Адміністрації морських портів України не визнає повноваження призначеного судом керуючого справами про банкрутство, тоді як термінал "Олімпекс" експортує зерно без документів і "розсіює" активи, щоб уникнути виплат кредиторам США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юристів американських фондів ACP та Innovatus, які отримали відповідь на запит арбітражного керуючого "Олімпекс Купе Інтернешнл" Олексія Сокола.

Вони зазначають, що АМПУ не визнає за арбітражним керуючим повноваження з управління компанією та її терміналом, попри те, що його призначення підтримано Верховним судом.

"І навпаки, призначене колишніми акціонерами керівництво продовжує керувати терміналом та експортувати зерно без документів у той час, коли влада бореться з ухиленням від сплати податків контрабандистами зерна. При цьому повноваження директора були припинені рішенням Західного апеляційного господарського суду від 4 квітня 2024 року", - додають вони.

У своєму рішенні про усунення Марченка від посади директора "Олімпексу", Західний апеляційний господарський суд визнав, що той завідомо "не забезпечив збереження майна боржника і створював перешкоди діям розпорядника майна та допускав інші порушення законодавства", наголошують юристи.

За їх словами, попри ці аргументи українського суду та на рішення Високого суду Англії, Одеська філія Адміністрації морпорту вирішила проігнорувати рішення від 4 квітня та дозволити Марченку продовжувати керувати "Олімпексом".

В ході інвентаризації арбітражний керуючий встановив, що більша частина активів "Олімпекс Купе" була передана в користування компаніям, які так чи інакше перебувають під впливом колишніх власників терміналу. Серед цих компаній - ТОВ "Аттолло Гранум" (зареєстрована 16.03.2023).

Як відомо, минулого року ЗМІ писали про те, як цю компанію Гроза та Науменко використали для розмивання активів з "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Отримавши доступ до документів стало відомо, що Марченко, попередній керівник "Олімпекс Купе Інтернешнл", уклав "майже кабальний" контракт з «Аттолло Гранум". У підтвердження юристи наводять один з пунктів договору, за яким "замовник має виключне право на розвантаження вантажу біля резервуарів об’ємом до 129 тис. куб.

Додатковою угодою до договору "Олімпекс" погодився оплатити послуги з навантаження/перевантаження за ціною 16,80 грн./т. При цьому ринкова вартість перевалки станом на листопад минулого року стартувала з 27 доларів за тонну.

"І що найцікавіше, Марченко заздалегідь домовився, що договір не може бути розірваний в односторонньому порядку. Тобто ринкових умов у цьому контракті немає. А це, відповідно, лише підтверджує, що через "Аттолло Гранум" термінал фактично контролюють ті ж екс-власники GNT Group - Володимир Науменко та Сергій Гроза", - резюмують юристи.

Нагадаємо, у грудні 2022 року спалахнула публічна юридична суперечка між GNT Group та її кредиторами - АСР та Innovatus Capital Partners. Конфлікт стосувався неповернення кредитних коштів у розмірі 150 млн долларів.



Innovatus Capital Partners також звинуватила в шахрайстві GNT через, нібито, втрату зерна на суму в $25 млн. У GNT відкинули такі звинувачення та вважають дії кредиторів спробою рейдерського захоплення бізнесу.



Високий суд Англії та Уельсу 8 лютого підтвердив всесвітній арешт активів (Worldwide Freezing Order, WFO) на $118 млн співвласників великого зернового терміналу «Олімпекс‎»‎ в Одеському порту Сергія Грози та Володимира Науменка.