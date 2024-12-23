У Мін'юсті розпочали відновлення реєстрів після ворожої кібератаки, - Кучерявенко

Міністерство юстиції України розпочало процес відновлення пошкоджених державних реєстрів. Вони постраждали від російської кібератаки, що сталася 19 грудня.

Про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в етері національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, резервні копії всіх реєстрів збережені, і жодна інформація не втрачена.

"Завтра вже буде проведена валідація резервних копій і прогнозується початок їх відновлення, згідно з узгодженим планом", - повідомив Кучерявенко.

Він додав, що зараз триває відновлення інфраструктури реєстрів, платформи вже підготовлені для роботи, а Міністерство працює 24/7.

Першочергово планується відновити:

Реєстр довіреностей,

Реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів,

Спадковий реєстр.

Далі фахівці відновлять доступ до:

Державного реєстру актів цивільного стану,

Єдиного державного реєстру,

Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Російська кібератака 19 грудня

Нагадаємо, 19 грудня внаслідок російської кібератаки було пошкоджено всі основні реєстри Міністерства юстиції. Завдяки наявності резервних копій вдалося уникнути втрати даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що злочинці здійснили кібератаку через фішинг.

Також можлива версія і з підкупом працівників Міністерства, які мали доступ до цих реєстрів. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.