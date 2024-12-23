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В Минюсте начали восстановление реестров после вражеской кибератаки, - Кучерявенко

Понедельник 23 декабря 2024 13:24
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В Минюсте начали восстановление реестров после вражеской кибератаки, - Кучерявенко Фото: Минюст начало восстановление реестров после кибератаки РФ (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Министерство юстиции Украины начало процесс восстановления поврежденных государственных реестров. Они пострадали от российской кибератаки, произошедшей 19 декабря.

Об этом заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

По его словам, резервные копии всех реестров сохранены, и ни одна информация не потеряна.

"Завтра уже будет проведена валидация резервных копий и прогнозируется начало их восстановления, согласно согласованному плану", - сообщил Кучерявенко.

Он добавил, что сейчас продолжается восстановление инфраструктуры реестров, платформы уже подготовлены для работы, а Министерство работает 24/7.

Первоначально планируется восстановить:

  • Реестр доверенностей,
  • Реестр специальных бланков нотариальных документов,
  • Наследственный реестр.

Далее специалисты восстановят доступ к:

  • Государственному реестру актов гражданского состояния,
  • Единому государственному реестру,
  • Реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Российская кибератака 19 декабря

Напомним, 19 декабря в результате российской кибератаки были повреждены все основные реестры Министерства юстиции. Благодаря наличию резервных копий удалось избежать потери данных.

Председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко объяснил, что преступники совершили кибератаку через фишинг.

Также возможна версия и с подкупом работников Министерства, которые имели доступ к этим реестрам. Подробности - в материале РБК-Украина.

В Минсоцполитики также рассказали повлияла ли российская кибератака на госреестры на социальные выплаты украинцам.

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Министерство юстиции Украины Кибератака
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