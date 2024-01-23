Мін'юст подав позов про стягнення на користь держави активів Богуслаєва та Кононенка

Зазначається, що Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції", до Богуслаєва та Кононенка.

Міністерство просить стягнути більше 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН", майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

Що передувало

У жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом "Мотор Січі", це завод, який спеціалізується на виробництві та ремонті двигунів для гелікоптерів та літаків.

Його підлеглого, Петра Кононенка, також затримали у жовтні минулого року. Богуслаєв отримав підозри за чотирма статтями ККУ, а його підлеглий - за трьома.

Богуслаєва підозрюють в колабораціонізмі, пособництві РФ, перешкоджанні діяльності ЗСУ та постачанні агресору товарів військового призначення. Крім того, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".

Більш детально про Богуслаєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.