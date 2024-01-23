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Минюст подал иск о взыскании в пользу государства активов Богуслаева и Кононенко

Фото: Минюст подал в суд иск о взыскании активов Богуслаева и Кононенко в пользу государства (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство юстиции Украины подало в суд иск о взыскании в пользу государства активов экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что Минюст подал в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", к Богуслаеву и Кононенко.

Министерство просит взыскать более 30 единиц недвижимого имущества (жилищных/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более чем 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН", имущественные права, в том числе на торговые марки и патенты на промышленные образцы, немалое количество огнестрельного оружия.

Что предшествовало

В октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, который был президентом "Мотор Сичи", это завод, специализирующийся на производстве и ремонте двигателей для вертолетов и самолетов.

Его подчиненного Петра Кононенко также задержали в октябре прошлого года. Богуслаев получил подозрения по четырем статьям УКУ, а его подчиненный - по трем.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве РФ, препятствовании деятельности ВСУ и снабжении агрессором товаров военного назначения. Кроме того, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками ДНР.

Более подробно о Богуслаеве можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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Мотор Сич