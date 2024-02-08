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Мін'юст хоче конфіскувати українські активи російського пропагандиста Кисельова

Україна, Четвер 08 лютого 2024 18:07
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Мін'юст хоче конфіскувати українські активи російського пропагандиста Кисельова Фото: російський пропагандист Дмитро Кисельов (скриншот)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Варто зазначити, що проти Кисельова в Україні діють персональні санкції до 2023 року. Міністерство просить застосувати щодо нього додаткову санкцію у вигляді стягнення активів у дохід держави, які зараз просто заблоковані.

"7 лютого 2024 року Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування до Кисельова Дмитра Костянтиновича санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Кисельов є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Криму, Донецької та Луганської областей.

"З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії РФ шляхом поширення пропаганди Кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави", - зазначили у міністерстві.

Конфіскація активів росіян в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

Також Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції до російського депутата Леоніда Бабашова щодо конфіскації його активів.

До того ж ВАКС стягнув у дохід держави Україна майно російських депутатів у Криму.

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Міністерство юстиції України Дмитро Кисельов Антікоррупційний суд
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