Минюст хочет конфисковать украинские активы российского пропагандиста Киселева

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о конфискации активов российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Следует отметить, что против Киселева в Украине действуют персональные санкции до 2023 года. Министерство просит применить к нему дополнительную санкцию в виде взыскания активов в доход государства, которые сейчас просто заблокированы.

"7 февраля 2024 года Минюст подал в ВАКС иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 11 частью 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Киселев является российским телеведущим и пропагандистом, с 2014 года публично поддерживающим оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей.

"С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины продолжает деятельность, направленную на оправдание военной агрессии РФ путем распространения пропаганды Кремля относительно необходимости "денацификации" и отрицания существования Украины как государства", - отметили в министерстве.

Конфискация активов россиян в Украине

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Также Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому депутату Леониду Бабашову о конфискации его активов.

К тому же ВАКС взыскал в доход государства Украина имущество российских депутатов в Крыму.