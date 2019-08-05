Мимо Рады: чем займутся партии и их лидеры, не попавшие в новый парламент

Радикальная партия Олега Ляшко

На парламентских выборах Радикальная партия Олега Ляшко стала "первой непроходной", набрав 4,01% голосов, что несколько больше, чем давали этой политсиле соцопросы. Сразу после победы Владимира Зеленского Ляшко заявил о переходе в жесткую оппозицию, назвав нового президента "узурпатором".

Во время парламентской кампании Ляшко сфокусировался на традиционной для себя аграрной тематике. Главная идея – борьба с возможным снятием моратория на продажу земли, лозунг кампании – "Землю – украинцам, а не чужакам!" Потому самый высокий показатель Радикальная партия получила в селах – 5,3%.

Ляшко явно намерен и далее оставаться в большой политике, после поражения на выборах он продолжил свою медиа-активность и начал искать новых союзников. В частности, он объявил об объединении усилий с киевским мэром Виталием Кличко в борьбе с "нашествием зеленой чумы". Впрочем, сам Кличко в интервью РБК-Украина заявил, что узнал об этом альянсе из социальных сетей.

Большой шанс для Ляшко представляет идея властной команды отменить мораторий на продажу земли уже до конца текущего года, о чем в интервью Bloomberg заявил замглавы ОП Алексей Гончарук. Ляшко явно попытается возглавить протесты против рынка земли, вернувшись в родную стихию общения с "простым народом" в сельской местности и организации различных перформансов.

"Сила и честь"

Шестое место с 6,04% голосов Игоря Смешко в первом туре президентских выборов стало одним из главных сюрпризов той кампании. Казалось, что этот результат давал его партии "Сила и честь" вполне реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Верховную раду. Как и на весенних выборах, кампания Смешко велась очень скромно, и в данном случае это не сработало – партия заняла седьмое место с менее 4% голосов.

Избирательный список партии выглядел довольно эклектично. В первой десятке нашлось место только четверым партийцам "Силы и чести", зато еще четыре места заняли депутаты от "Самопомощи" и лидер меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Накануне выборов ряд членов партии вышли с открытым письмом, в котором обвинили Смешко в самоуправстве и волюнтаристском формировании партийного списка.

Руководитель избирательного штаба "Силы и чести" Дмитрий Гордон после этого обвинил в искусственном раздувании скандала своих оппонентов, в частности, Виктора Медведчука. В опубликованном на прошлой неделе видеообращении он озвучил и другие причины поражения на выборах. "Я был лучшего мнению об избирателях, я думал, что в этом пестром калейдоскопе программ и платформ, они остановятся на программе Смешко и его партии", - заявил Гордон, добавив, что "Украина еще не доросла до Смешко".

Также, по мнению экс-главы избирательного штаба "Силы и чести", падение популярности партии могло быть вызвано тем, что одно дело – голосовать за самого Смешко, другое – за его партию, партийный список он также назвал "неидеальным". Через неделю после выборов о своих дальнейших планах написал и сам Смешко. Это очищение партии от "случайных людей", анализ совершенных ошибок и подготовка к участию в местных выборах.

"Оппозиционный блок"

Как и на президентских выборах, две группы влияния бывшей Партии регионов – "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа "За життя" – не смогли договориться о союзе и, как следствие, стали злейшими конкурентами.

Львиную часть своей агитации в ОБ посвящали тому, чтобы объяснить избирателю, чем они отличаются от ОПЗЖ и почему именно они – "настоящие" оппозиционеры. Но преодолеть пятипроцентный барьер партии не помогло даже удачно выпавшее ей первое место в избирательном бюллетене. В итоге, Оппоблок в следующем парламенте будут представлять только шесть депутатов-мажоритарщиков, самый известный из которых – Вадим Новинский. Другой лидер ОБ Борис Колесников проиграл свой округ конкуренту от ОПЗЖ Валерию Гнатенко.

По мнению первого номера списка ОБ Евгения Мураева, главные причины проигрыша на выборах – краткость кампании и специфический настрой избирателей. "Наверное, мы поздно начали доносить людям нашу идеологию. А, возможно, людям сейчас вообще нужно что-то другое. Их голосование стало формой протеста, которая не имеет ничего общего с осознанным выбором", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Перед началом кампании Оппоблок создал альянс с несколькими малыми партиями: "Доверяй делам", Партией мира, "Возрождением", партией "Наши", которую возглавляет Мураев. "После подведения итогов выборов будет принято решение: останется ли в силе этот союз или разные партии пойдут своей дорогой. Смысла в досрочных местных выборах я не вижу, власть просто пытается взять в свои руки и эту представительскую вертикаль. Если местные выборы будут очередными – партия "Наши" примет в них участие, если будут досрочные – подумаем, есть ли в этом смысл", - сказал изданию Мураев.

Шести мажоритарщиков от ОБ будет явно недостаточно для формирования депутатской группы в следующей Раде, уверен Мураев. А каких-то возможных альянсов с другими мажоритарными депутатами он пока не видит.

"Украинская стратегия" Гройсмана

Формат участия действующего премьер-министра Владимира Гройсмана в парламентских выборах долгое время оставался непонятным даже для его команды. В итоге Гройсман решил идти в Раду самостоятельно, хедлайнерами его списка стали министры из правительства и депутаты из дружественного премьеру "Народного фронта". Но попытки отмежеваться от Петра Порошенко, благодаря которому Гройсман и стал во главе Кабмина, успехом не увенчались – "Украинская стратегия" набрала 2,41% голосов.

"К сожалению, кампания была очень короткой и мы не смогли в полной мере конвертировать высокий уровень поддержки Владимира Гройсмана как действующего премьера в рейтинг партии "Украинская стратегия", - заявили РБК-Украина в пресс-службе партии. Также там посетовали на то, что конкуренты целенаправленно поддерживали сомнения в том, что "Украинская стратегия" сможет набрать на выборах хороший процент. Но полученный результат там оценивают вполне удовлетворительно, указывая, что "УСГ" смогла обойти ряд партий с долгой историей.

Один из собеседников издания, баллотировавшийся в парламент по списку партии премьера, отметил, что они изначально делали ставку на регионы Центральной и Западной Украины, где социология показывала "Украинской стратегии" наиболее высокий уровень поддержки. Вместе с тем, оценивая итоги выборов, собеседник отметил, что их команде хотя бы стоило попытаться больше работать с восточными областями, где их партия кампанию практически не вела.

В партии Гройсмана издание заверили, что "Украинская стратегия" – не "проект-однодневка" под одни выборы. Теперь там планируют и дальше активно участвовать в политической жизни, развивать партийные структуры и готовиться к следующим выборам, в том числе местным, которые, по мнению "Украинской стратегии", должны состояться уже после завершения нынешнего этапа децентрализации.

ВО "Свобода"

Перед парламентскими выборами "Национальный корпус" с одной стороны и "Свобода" с другими националистическими партиями с другой смогли договориться о совместном походе в Верховную Раду. Они заняли 11-е место с результатом в 2,15%, проведя в парламент лишь одного депутата по мажоритарному округу.

В разговоре с РБК-Украина один из лидеров "Свободы", экс-кандидат в президенты Руслан Кошулинский оценил парламентскую кампанию националистов вполне удовлетворительно, объяснив итоговый результат тем, что партия потратила на выборы во много раз меньше денег, чем ее конкуренты. Другая причина, по его словам, это – использование конкурентами, в первую очередь, "Европейской солидарностью", тезиса о том, что за непроходные партии не стоит отдавать свой голос, потому что он пропадет.

"Вот эту технологию нам во время кампании отбить не удалось. Тем не менее, волна "новых лиц" смела большинство партий, а мы удержались, и даже смогли набрать чуть больше голосов, чем на последних президентских выборах, в отличие от всех конкурентов. Так что задание-минимум мы выполнили", - рассказал изданию Кошулинский. По его мнению, на нынешних выборах выиграла только одна партия – пропрезидентская, а все остальные – проиграли, и набранный ими процент голосов не столь важен, ведь они все равно оказались в оппозиции.

"Свобода" планирует участвовать в местных выборах, а полученные из госбюджета деньги направит на развитие своих партийных структур. Естественно, партия осенью будет при необходимости устраивать и уличные акции, пока четко запланирована только одна – традиционный марш националистов на 14 октября.

"Гражданская позиция"

"Мы реально оценивали свои шансы, но все же не думали, что результат будет настолько плохим", - сказал в комментарии РБК-Украина один из членов штаба "Гражданской позиции". Возглавляемая Анатолием Гриценко политсила набрала лишь 1,04% голосов или немногим больше 153 тысяч голосов.

По мнению собеседника издания, пожелавшего остаться неназванным, главной ошибкой было то, что Гриценко вскоре после победы Владимира Зеленского дал понять, что поддерживает нового президента. Потому электорат, голосовавший за Гриценко в первом туре президентских выборов (1,3 млн человек) просто отошел к другим партиям – в первую очередь, к "Голосу" Святослава Вакарчука и "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Потому, уверяет источник, сама рекламная кампания, в том числе, вызвавшие большой ажиотаж в соцсетях ролики, где Гриценко, к примеру, помогает Зеленскому победить Владимира Путина за шахматной доской, на общем результате не сказались.

Свою роль могло сыграть и то, что в первой пятерке "Гражданской позиции" были люди, ассоциировавшиеся еще с "Нашей Украиной" Виктора Ющенко – Николай Томенко и Николай Катеринчук. А это явно противоречило главному тренду нынешнего избирательного цикла – запросу на новые лица.

Как сообщил РБК-Украина сам Гриценко, 29 сентября состоится съезд партии, на котором будет определен план ее действий на среднесрочную перспективу. По словам информированного источника издания, Гриценко рассматривает вариант ухода с поста главы "Гражданской позиции".

"Самопомощь"

За месяц до президентских выборов лидер "Самопомощи" Андрей Садовый снялся в пользу Анатолия Гриценко, но буквально через день после первого тура объявил, что его партия будет принимать участие в выборах самостоятельно, несмотря на то, что социология не давала ей особых шансов.

За время парламентской кампании переломить ситуацию не удалось, и "Самопомощь" заняла на выборах лишь 14 место с результатом в 0,62%. В следующей Раде партию будет представлять лишь один депутат-мажоритарщик.

В разговоре с РБК-Украина Андрей Садовый взял всю ответственность за результат партии на себя. "Тот, кто проиграл выборы, всегда может найти причины. Но я считаю, что когда есть проблема, то виноват руководитель. Мы не смогли выстроить качественную коммуникацию и донести избирателям наши мысли", - сказал он.

Садовый подтвердил свое решение уйти с поста лидера "Самопомощи", но в партии он остается. Нового лидера, очевидно, выберут на съезде, который состоится в сентябре. Партия начинает подготовку к следующим местными выборам, которые, по мнению Садового, будут очередными и пройдут в следующем году. На вопрос о том, собирается ли он снова баллотировать в мэры Львова, Садовый заверил РБК-Украина, что у него есть "тайный план", но не стал вдаваться в подробности.