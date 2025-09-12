Мільйонні збитки на ліжках: на Львівщині екскомандиру військової частини оголосили підозру

На Львівщині екскомандира військової частини, який нині обіймає посаду заступника голови районної військової адміністрації, підозрюють у завданні державі понад 2,6 млн гривень збитків під час закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури повідомлено про підозру екскомандиру військової частини, а зараз заступнику голови районної військової адміністрації з Львівщини за фактом закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року командир підписав договір на закупівлю тисячі армійських ліжок за завищеними цінами.

Загальна сума становила 6,5 млн гривень, хоча вартість кожного комплекту ліжка була майже на 30% вищою від ринкової.

У результаті держава втратила понад 2,6 млн гривень.

Разом з тим, це вже не перший епізод у якому фігурує підозрюваний. Минулого року йому було висунуто обвинувачення у завданні державі понад 37 млн гривень збитків під час закупівлі резервуарів за завищеними цінами. Обвинувальний акт у цій справі вже перебуває на розгляді суду.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі.