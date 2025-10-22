UA

Мільйони від зятя і "забута" позика: мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні

Фото: Демченко Олег (thegard city)
Автор: Наталія Кава

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру міському голові Первомайська, що у Миколаївській області, через неправдиві дані в щорічній декларації за 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За інформацією слідства, посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на власних банківських рахунках та фінансові зобов’язання своєї дружини, включно з позикою від зятя на суму 5 мільйонів гривень.

У ДБР наголосили, що будь-які спроби приховати незаконно набуті активи або подати неправдиві дані у деклараціях отримують належну правову оцінку.

"Посадовцю повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації. Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі", - зазначили у відомстві.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Варто зауважити, що ДБР не розкриває ім'я підозрюваного, однак за даними офіційного сайту міськради, посаду міського голови обіймає Олег Демченко. У 2020 році його обрали очільником міста.

Раніше ЗМІ публікували розслідування, у якому йшлося про те що за рік на посаді мера Первомайська Олег Демченко отримав - 1,325 млн грн (понад 110 тисяч гривень на місяць).

Крім однієї з найвищих зарплат серед міських голів він також має більшу за максимальні розміри пенсію - приблизно 35 тисяч грн на місяць.

Нагадаємо, на початку жовтня правоохоронці повідомили про підозру міському голові Вишгорода Олексію Момоту у привласненні бюджетних коштів та зловживанні службовим становищем.

Як з'ясувало слідство, мова йде про закупівлю двох екскаваторів і ремонт відстійника дощової каналізації, на що з міського бюджету було виділено понад 50 мільйонів гривень. Закупівлі проводилися без відкритих торгів - їх штучно розділяли на частини та укладали прямі договори з наближеними компаніями.

