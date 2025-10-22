RU

Миллионы от зятя и "забытый" заем: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании

Фото: Демченко Олег (thegard city)
Автор: Наталья Кава

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении городскому голове Первомайска, что в Николаевской области, из-за ложных данных в ежегодной декларации за 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По информации следствия, чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на собственных банковских счетах и финансовые обязательства своей жены, включая заем от зятя на сумму 5 миллионов гривен.

В ГБР отметили, что любые попытки скрыть незаконно приобретенные активы или подать ложные данные в декларациях получают надлежащую правовую оценку.

"Чиновнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы", - отметили в ведомстве.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Стоит заметить, что ГБР не раскрывает имя подозреваемого, однако по данным официального сайта горсовета, должность городского головы занимает Олег Демченко. В 2020 году его избрали главой города.

Ранее СМИ публиковали расследование, в котором говорилось о том, что за год на посту мэра Первомайска Олег Демченко получил - 1,325 млн грн (более 110 тысяч гривен в месяц).

Кроме одной из самых высоких зарплат среди городских голов он также имеет большую максимальные размеры пенсию - примерно 35 тысяч грн в месяц.

 

Напомним, в начале октября правоохранители сообщили о подозрении городскому голове Вышгорода Алексею Момоту в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.

Как выяснило следствие, речь идет о закупке двух экскаваторов и ремонт отстойника дождевой канализации, на что из городского бюджета было выделено более 50 миллионов гривен. Закупки проводились без открытых торгов - их искусственно разделяли на части и заключали прямые договоры с приближенными компаниями.

