Розтрата понад 50 млн грн на техніку та ремонт: поліція оголосила підозру меру Вишгорода

У Вишгороді правоохоронці викрили заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі двох екскаваторів та виконання робіт. Підозру було оголошено меру Вишгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Ім'я підозрюваного не розголошується, однак станом на 8 жовтня 2025 року мером Вишгорода є Олексій Момот. Він займає посаду міського голови Вишгорода з 2015 року.

У Вишгороді правоохоронці викрили заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста.

За даними поліції, на місту виділялось понад 50 млн гривень для робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста. Однак з'ясувалось, що закупівлі проводили без відкритих торгів, розділяючи предмети на частини та укладаючи прямі договори з дружніми компаніями.

Зокрема, міський голова Вишгорода підписав договір на придбання двох екскаваторів вартістю 7,8 млн гривень, при цьому ціни на техніку були завищені на понад 800 тис. грн, що завдало збитків у 1,6 млн гривень. Також підрядник завищував обсяги робіт при ремонті відстійника каналізації, що спричинило ще 5 млн гривень збитків.

Поліцейські зібрали докази, які стали підставою для повідомлення про підозру міському голові та директору компанії за статтями 191 та 366 Кримінального кодексу України.

Питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів наразі вирішується, максимальне покарання - до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Слідчі дії проводилися спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.