Мільйони українців за кордоном отримали доступ до подання заяв у RD4U про моральні збитки

Хто може подати заяву

З 23 лютого 2026 року розпочався прийом заяв до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) за категорією A1.2. Вона стосується моральних збитків від вимушеного переміщення за межі України.

За словами Олени Шуляк, станом на кінець 2025 року у світі зафіксовано понад 5,8 млн біженців з України, більшість з яких перебувають у Європі. Вимушено переміщеними особами вважатимуться ті, хто отримав захист або притулок в іншій державі внаслідок російської агресії.

Що саме компенсуватимуть

Заяви у цій категорії стосуються виключно моральної шкоди, завданої фактом вимушеного виїзду.

"Заяви, пов’язані з матеріальними наслідками такого переміщення, зокрема втратою оплачуваної роботи, житла чи іншими економічними втратами, а також депортацією дітей та дорослих - подаються в інших відповідних категоріях реєстру", - пояснила нардепка.

Наразі у Реєстрі відкрито вже третину запланованих категорій, серед яких:

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

загибель або зникнення безвісти близьких;

катування та примусова праця;

пошкодження нерухомого майна.

Як працюватиме механізм виплат

На сьогодні українці вже подали понад 115 тисяч заяв у різних категоріях, 30 тисяч з яких уже розглянуто та внесено до Реєстру. Очікується, що після відкриття можливості для біженців кількість звернень суттєво зросте.

Конкретні розміри компенсацій визначить спеціальна Компенсаційна комісія, яка наразі створюється. Виплати розпочнуться після наповнення спеціального компенсаційного фонду.