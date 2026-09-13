Мільйони сторінок за секунди: як ШІ розшифровує середньовічні рукописи

На саміті у Відні, організаторами якого виступили Austrian Academy of Sciences (ÖAW) та University of Vienna за підтримки Princeton University, фахівці опрацьовували технічну архітектуру майбутніх ШІ-систем.

Ціль - гарантувати абсолютну точність і надійність автоматичних транскрипцій.

Технологічний стрибок: від ручного читання до нейромереж

Головна проблема середньовічних архівів - їхня фізична та лінгвістична складність.

Нестандартна графіка слів, часова деформація матеріалів, індивідуальні графічні особливості писарів і зниклі діалекти робили більшість документів практично недоступними для швидкого вивчення.

Сучасні ШІ-моделі вирішують це за допомогою комплексного алгоритмічного підходу.

Як саме?

Нейромережеве розпізнавання почерку (HTR) - комп'ютерний зір навчають на тисячах зразків конкретної епохи. Це дозволяє алгоритму розрізняти й відновлювати навіть напівзбережені літери;

Автоматична транскрипція та нормалізація - ШІ не просто переводить графіку у цифровий текст, а й розпізнає застарілі скорочення, адаптуючи їх під сучасні мовні структури;

Опрацювання мультиспектральних сканів - нейромережі аналізують зображення у різних діапазонах світла, виявляючи чорнила, що вигоріли або були навмисно змиті з пергаменту (палімпсести).

Big Data у роботі зі столітньою історією та артефактами

Найбільший прорив полягає у зміні масштабу досліджень. Замість того, щоб аналізувати кожен манускрипт окремо, вчені застосовують методи Big Data до цілих цифрових сховищ.

Спеціальні алгоритми здатні миттєво сканувати мільйони сторінок, знаходячи перехресні посилання, ідентичні топоніми, згадки маловідомих осіб та приховані мовні патерни.

Це дозволяє будувати цифрові карти зв'язків між документами з різних куточків світу, відновлюючи цілісні історичні події за лічені секунди.