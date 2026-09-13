Миллионы страниц в секунду: как ИИ расшифровывает средневековые рукописи

На саммите в Вене, организаторами которого выступили Austrian Academy of Sciences (ÖAW) и University of Vienna при поддержке Princeton University, специалисты разрабатывали техническую архитектуру будущих ИИ-систем.

Цель - гарантировать абсолютную точность и надежность автоматических транскрипций.

Технологический скачок: от ручного чтения до нейросетей

Главная проблема средневековых архивов - их физическая и лингвистическая сложность.

Нестандартная графика слов, временная деформация материалов, индивидуальные графические особенности писарей и пропавшие диалекты делали большинство документов практически недоступными для быстрого изучения.

Современные ИИ-модели решают это с помощью комплексного алгоритмического подхода.

Как именно?

Нейросетевое распознавание почерка (HTR) - компьютерное зрение обучают на тысячах образцов конкретной эпохи. Это позволяет алгоритму различать и восстанавливать даже полусохраненные буквы;

Автоматическая транскрипция и нормализация - ИИ не просто переводит графику в цифровой текст, но и распознает устаревшие сокращения, адаптируя их под современные языковые структуры;

Обработка мультиспектральных сканов - нейросети анализируют изображения в разных диапазонах света, обнаруживая выгоревшие чернила или были намеренно смыты с пергамента (палимпсесты).

Big Data в работе со столетней историей и артефактами

Наибольший прорыв заключается в изменении масштаба исследований. Вместо того, чтобы анализировать каждый манускрипт по отдельности, ученые применяют методы Big Data для целых цифровых хранилищ.

Специальные алгоритмы способны мгновенно сканировать миллионы страниц, находя перекрестные ссылки, идентичные топонимам, упоминаниям малоизвестных лиц и скрытые языковые паттерны.

Это позволяет строить цифровые карты связей между документами из разных уголков мира, восстанавливая целостные исторические события за считанные секунды.