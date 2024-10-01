Мільйони за паспорт: у яких країнах ще можна отримати "золоту візу"

Для людей з великими статками є можливість отримати резидентство за допомогою фінансових інвестицій – через так звані "золоті візи".

РБК-Україна із посиланням на Bloomberg розповідає, які країни та на яких умовах надають "золоті візи".

Що таке "золота віза"

Легально залишитися жити у багатьох країнах у сучасному світі доволі складно. У 2023 році рекордна кількість мігрантів загинула, намагаючись знайти нове життя, тоді як уряди витрачали значні суми на зміцнення своїх кордонів.

Деякі країни пропонують не лише "золоті візи", а й "золоті паспорти" – повне громадянство в обмін на інвестиції. Вартість таких віз варіюється: в деяких країнах ціни дуже високі і доступні лише багатіям, тоді як інші мають більш помірні вимоги.

Програми "золотих віз" стали предметом жорсткої критики через можливі зловживання. Правоохоронці вважають, що вони сприяють відмиванню грошей і можуть бути інструментом для кримінальних угруповань. Крім того, такі візи поглиблюють нерівність, адже багаті отримують можливості, закриті для звичайних людей. У зв'язку з цим деякі уряди почали поступово згортати свої програми або обмежувати коло претендентів.

У яких країнах є "золоті візи"

Програма "золотої візи" дозволяє інвесторам отримати тимчасове або постійне резидентство в країні в обмін на певні інвестиції. Це може бути купівля нерухомості, створення бізнесу або фінансові пожертви. Інвестори часто можуть не жити постійно в країні, але отримують право на пересування та роботу в ній.

Деякі з цих програм існують вже десятиліттями як корисний спосіб для урядів залучати кошти та заохочувати іноземні інвестиції. Канада запустила свою Федеральну імміграційну інвестиційну програму ще в 1980-х роках, а США мають програму візи EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам отримати грін-карту.

У Європі програми "золотих віз" набули популярності під час боргової кризи, коли кілька країн почали продавати резидентство, щоб залучити іноземні кошти та компенсувати дефіцити бюджету. Португалія, Ірландія, Греція та Угорщина були серед країн, які запровадили ці програми після отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Сьогодні варіації цих програм "плати та отримай візу" поширені по всій Європі та в інших країнах світу. Проте через критику з боку Європейської комісії та під тиском суспільства деякі країни відмовляються від таких програм.

Великобританія, Ірландія, Нідерланди, Греція та Мальта або припинили, або посилили правила стосовно своїх програм "золотих віз" чи аналогічних політик. Іспанія у квітні також заявила, що припинить свою програму, оскільки намагається збільшити кількість доступного житла для місцевих жителів. Сусідня Португалія змінила свою програму – одну з найпопулярніших у Європі – вилучивши інвестиції в нерухомість як підставу для подання заявки на "золоту візу".

Як працюють "золоті візи"

Португалія ще з 2012 року пропонує "золоті візи" для іноземців, які готові інвестувати 500 тис. євро у фонд або відкрити компанію та створити робочі місця. Пізніше вимоги до інвестицій у нерухомість було знижено до 350 тис. євро.

У 2013 році Греція, Іспанія та Угорщина запустили свої власні програми "золотих віз", пропонуючи посвідку на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість.

Ці програми також надавали право на вільне пересування багатьма країнами ЄС. Більшість із них дозволяють претендентам подати заявку на отримання громадянства ЄС через кілька років.

Де ще працюють "золоті візи"

Попри згортання програм в Європі, деякі країни продовжують пропонувати "золоті візи". З 1 вересня нинішнього року Греція збільшила мінімальні інвестиції до 400 тис. євро для отримання резидентства, а також планує розширити програму на інвесторів у стартапи.

Країни Карибського басейну також пропонують програми громадянства за інвестиції. Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда, а також Сент-Люсія цього року погодилися підвищити вартість своїх паспортів щонайменше до 200 тис. доларів. Ці програми дозволяють отримати паспорти, які забезпечують безвізовий в'їзд до ЄС та Великобританії, що приваблює заможних інвесторів.

Однак, через тиск з боку ЄС і США ці країни посилили контроль та вимоги для перевірки заявників, щоб уникнути потенційних ризиків для безпеки.