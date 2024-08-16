Українці у Канаді зможуть продовжити дозволи на роботу: деталі
Для українців у Канаді запровадили нові правила – вони зможуть подати заявку на новий дозвіл на роботу чи продовжити його з території країни. За звичайних обставин зробити це з Канади не можна.
Новий захід стосується українців, які прибули до 31 березня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади.
На сторінці Департаменту з міграції, біженства і громадянства Канади (IRCC) зазначається, що для українців, які приїхали до країни до 31 березня 2024 року, запровадили новий захід.
Тепер ті, хто прибув за візою CUAET, зможуть подати з території Канади на:
- новий відкритий дозвіл на роботу (який дійсний до 3 років);
- продовження поточного відкритого дозволу на відкриту роботу;
- новий дозвіл на навчання.
"За звичайних обставин заявники не можуть подати заявку на них з Канади", -зазначається на урядовому сайті.
Зокрема, щоб мати право на отримання відкритого дозволу на роботу та навчання відповідно до імміграційних заходів щодо України, треба відповідати обом вимогам:
- прибути до Канади 31 березня 2024 року або раніше за візою CUAET;
- перебувати в Канаді з дійсним статусом тимчасового резидента за візою CUAET.
Кінцевий термін подачі заявки на відкритий дозвіл на роботу чи навчання – до 31 березня 2025 року. Водночас треба буде сплатити стандартний збір: за дозвіл на роботу – 100 канадських доларів (73 долара США), за дозвіл на навчання – 150 канадських доларів (110 доларів США).
Також до 31 березня 2025 року українці, що прибули за програмою CUAET, можуть отримати безкоштовні послуги з поселення.
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