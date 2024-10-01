Миллионы за паспорт: в каких странах еще можно получить "золотую визу"

Для людей с большим состоянием есть возможность получить резидентство с помощью финансовых инвестиций – через так называемые "золотые визы".

РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg рассказывает, какие страны и на каких условиях предоставляют "золотые визы".

Что такое "золотая виза"

Легально остаться жить во многих странах в современном мире достаточно сложно. В 2023 году рекордное количество мигрантов погибло, пытаясь обрести новую жизнь, тогда как правительства тратили значительные суммы на укрепление своих границ.

Некоторые страны предлагают не только "золотые визы", но и "золотые паспорта" – полное гражданство в обмен на инвестиции. Стоимость таких виз варьируется: в некоторых странах цены очень высоки и доступны только богачам, в то время как другие имеют более умеренные требования.

Программы "золотых виз" стали предметом жесткой критики из-за возможных злоупотреблений. Правоохранители считают, что они способствуют отмыванию денег и могут являться инструментом для криминальных группировок. Кроме того, такие визы усугубляют неравенство, ведь богатые получают возможности, закрытые для обычных людей. В связи с этим некоторые правительства начали постепенно сворачивать свои программы или ограничивать круг претендентов.

В каких странах есть "золотые визы"

Программа "золотой визы" позволяет инвесторам получить временное или постоянное резидентство в стране в обмен на определенные инвестиции. Это может быть покупка недвижимости, создание бизнеса или финансовые пожертвования. Инвесторы часто могут не жить постоянно в стране, но получают право на передвижение и работу в ней.

Некоторые из этих программ уже десятилетиями являются полезным способом для правительств привлекать средства и поощрять иностранные инвестиции. Канада запустила свою Федеральную иммиграционную инвестиционную программу еще в 1980-х годах, а у США есть программа визы EB-5, позволяющая иностранным инвесторам получить грин-карту.

В Европе программы "золотых виз" приобрели популярность во время долгового кризиса, когда несколько стран начали продавать резидентство, чтобы привлечь иностранные средства и компенсировать дефициты бюджета. Португалия, Ирландия, Греция и Венгрия были среди стран, которые ввели эти программы после получения финансовой помощи Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Сегодня вариации этих программ "платы и получи визу" распространены по всей Европе и другим странам мира. Однако из-за критики Европейской комиссии и под давлением общества некоторые страны отказываются от таких программ.

Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция и Мальта либо прекратили, либо ужесточили правила своих программ "золотых виз" или аналогичных политик. Испания в апреле также заявила, что прекратит свою программу, потому что пытается увеличить количество доступного жилья для местных жителей. Соседняя Португалия изменила свою программу – одну из самых популярных в Европе – изъяв инвестиции в недвижимость как основание для подачи заявки на "золотую визу".

Как работают "золотые визы"

Португалия еще с 2012 года предлагает "золотые визы" для иностранцев, готовых инвестировать 500 тыс. евро в фонд или открыть компанию и создать рабочие места. Позже требования к инвестициям в недвижимость были снижены до 350 тысяч евро.

В 2013 году Греция, Испания и Венгрия запустили свои собственные программы "золотых виз", предлагая вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.

Эти программы также предоставляли право на свободное передвижение по многим странам ЕС. Большинство из них разрешают претендентам подать заявку на получение гражданства ЕС через несколько лет.

Где еще работают "золотые визы"

Несмотря на сворачивание программ в Европе, некоторые страны продолжают предлагать "золотые визы". С 1 сентября нынешнего года Греция увеличила минимальные инвестиции до 400 тысяч евро для получения резидентства, а также планирует расширить программу на инвесторов в стартапы.

Страны Карибского бассейна также предлагают программы гражданства по инвестициям. Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, а также Сент-Люсия в этом году согласились повысить стоимость своих паспортов не менее 200 тыс. долларов. Эти программы позволяют получить паспорта, обеспечивающие безвизовый въезд в ЕС и Великобританию, что привлекает состоятельных инвесторов.

Однако из-за давления со стороны ЕС и США эти страны усилили контроль и требования для проверки заявителей во избежание потенциальных рисков безопасности.