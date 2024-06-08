В країні ЄС відновлюють програму "Золотих віз": хто отримає посвідку на проживання

В Угорщині відновлюють програму "Золотих віз" з 1 липня 2024 року. Іноземці можуть отримати дозвіл на проживання в країні за допомогою трьох варіантів інвестування. Програму вже закривали у 2017 році, бо вона "не принесла жодної користі економіці".

Які умови програми і скільки треба інвестувати

Програма "Золота віза" в Угорщині надає право на проживання через опцію інвестування в нерухомість. З 1 липня громадяни з країн, які не входять до Європейського Союзу, матимуть право на отримання посвідки на проживання в Угорщині після відновлення програми"Золота віза", відомої зараз як Програма гостя-інвестора (GIP).

Участь у програмі – задоволення не з дешевих. Іноземні громадяни можуть скористатися програмою за допомогою трьох варіантів інвестування:

Придбання паю фонду нерухомості щонайменше за 250 000 євро;

Придбання житлової нерухомості за 500 000 євро;

Зробити пожертву на суму щонайменше 1 000 000 євро вищому навчальному закладу країні.

Фото: Угорський паспорт (imigrant-hungary.com)

Щоб стати учасником програми, треба бути старшими за 18 років, не мати проблем з законом та мати прозорі джерела доходів.Учасники програми отримують безвізовий в'їзд до всіх країн ЄС. Окрім інвестора, ці посвідки на проживання також поширюються на чоловіка/дружину інвестора, неповнолітніх дітей та батьків.

За даними Єврокомісії, програма "Золота віза" принесла Угорщині 1,4 мільярда євро з 2013 по 2017 роки. За той період видали 4794 посвідки на проживання іноземцям. Схему закрили у 2017-му, бо це "не принесло жодної корисні економіці країни".

Чому в ЄС критикують програму "Золотих віз"

Європейська комісія закликала уряди ЄС припинити видачу громадянства інвесторам. Так хочуть боротися з "багатомільярдною індустрією отримання громадянства за гроші".



Після початку повномасштабної війни в Україні з'явилися ще більші побоювання, що така схема може нести загрозу безпеці. У Брюсселі також закликали країни перевірити ще раз, чи мають росіяни, які зазнали санкцій через війну, "золотий паспорт" або візу. ЄС говорили, сама ідея видачі права на проживання за гроші підриває цінності, що лежать в основі проекту Європейського Союзу.



Уряд Великої Британії вже відмовився від схеми "золотої візи". Рішення про припинення цієї схеми було прийнято в рамках спроби припинити "брудні гроші" з Росії.