Мільйони на корпоративи та відпочинок: викрито масштабну розтрату коштів у газовій галузі

Гроші мали піти на соціальні, оздоровчі та культурні програми для працівників газотранспортної сфери. Натомість керівники профспілок їх привласнили та витратили на свої потреби.

Згідно з матеріалами слідства, у 2023-2025 роках підприємство перерахувало профспілкам десятки мільйонів гривень на відпочинок, лікування, підтримку працівників, а також проведення культурних і освітніх заходів. Частину грошей керівники організацій пустили на власні інтереси.

Фото: проведення обшуків у фігурантів справи (t.me/UA_National_Police)

Кошти списували під виглядом проведення різних заходів, які існували лише на папері. Мільйони йшли на оплату банкетів, подорожей, проживання та послуг сторонніх осіб.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

У ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" відреагували на зловживання керівників профспілок. У заяві йдеться про "нульову толерантність до корупції в дії".

"Дякуємо органам дізнання і слідства за ефективну роботу та активну співпрацю. Взаємодія та спільна робота дозволили виявити та зупинити ймовірні зловживання", - сказано в повідомленні.

Товариство утрималось від надання додаткових коментарів з огляду на продовження слідчих дій.