Миллионы на корпоративы и отдых: разоблачена масштабная растрата средств в газовой отрасли

Деньги должны были пойти на социальные, оздоровительные и культурные программы для работников газотранспортной сферы. Вместо этого руководители профсоюзов их присвоили и потратили на свои нужды.

Согласно материалам следствия, в 2023-2025 годах предприятие перечислило профсоюзам десятки миллионов гривен на отдых, лечение, поддержку работников, а также проведение культурных и образовательных мероприятий. Часть денег руководители организаций пустили на собственные интересы.

Фото: проведение обысков у фигурантов дела (t.me/UA_National_Police)

Средства списывали под видом проведения различных мероприятий, которые существовали только на бумаге. Миллионы шли на оплату банкетов, путешествий, проживания и услуг посторонних лиц.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

В ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" отреагировали на злоупотребления руководителей профсоюзов. В заявлении говорится о "нулевой толерантности к коррупции в действии".

"Спасибо органам дознания и следствия за эффективную работу и активное сотрудничество. Взаимодействие и совместная работа позволили выявить и остановить вероятные злоупотребления", - сказано в сообщении.

Общество воздержалось от предоставления дополнительных комментариев, учитывая продолжение следственных действий.