Миллионы на корпоративы и отдых: разоблачена масштабная растрата средств в газовой отрасли

Правоохранители разоблачили масштабную растрату средств в профсоюзах ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Речь идет о 15 млн гривен, которые злоумышленники потратили на отдых, поездки и корпоративы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.
Деньги должны были пойти на социальные, оздоровительные и культурные программы для работников газотранспортной сферы. Вместо этого руководители профсоюзов их присвоили и потратили на свои нужды.
Согласно материалам следствия, в 2023-2025 годах предприятие перечислило профсоюзам десятки миллионов гривен на отдых, лечение, поддержку работников, а также проведение культурных и образовательных мероприятий. Часть денег руководители организаций пустили на собственные интересы.
Фото: проведение обысков у фигурантов дела (t.me/UA_National_Police)
Средства списывали под видом проведения различных мероприятий, которые существовали только на бумаге. Миллионы шли на оплату банкетов, путешествий, проживания и услуг посторонних лиц.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
В ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" отреагировали на злоупотребления руководителей профсоюзов. В заявлении говорится о "нулевой толерантности к коррупции в действии".
"Спасибо органам дознания и следствия за эффективную работу и активное сотрудничество. Взаимодействие и совместная работа позволили выявить и остановить вероятные злоупотребления", - сказано в сообщении.
Общество воздержалось от предоставления дополнительных комментариев, учитывая продолжение следственных действий.
Напомним, правоохранители разоблачили схему продажи списанных военных кораблей ВСУ. Подозрения объявили бывшему чиновнику Министерства обороны Украины и еще двум работникам ГСП "Укрспецторг".
По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем начальнике отдела утилизации военного имущества Минобороны Руслане Покотило. Он, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.