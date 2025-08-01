Мільйони FPV-дронів для ЗСУ? Як змінюється система закупівель в Україні

Один із пріоритетів Міноборони України

Українцям розповіли, що з січня по липень поточного року Агенція оборонних закупівель поставила для потреб ЗСУ понад мільйони FPV-дронів. При цьому в цілому на 2025 рік АОЗ законтрактувала вже понад 2 мільйони.

Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що у пріоритеті - розвиток найбільш ефективних механізмів забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками.

"Працюємо, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", - додав він.

Додаткові інструменти для постачання дронів

За словами директора "Агенції оборонних закупівель" Міноборони України Арсена Жумаділова, передача мільйона FPV-дронів - важливий етап, але не фінальний.

"Ми тримаємо фокус на ще більших обсягах. Ми запустили додаткові інструменти для масового постачання БпЛА. Це рамкові угоди в системі Prozorro та DOT-Chain Defence", - поділився спеціаліст.

Він зауважив, що останній дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні дрони.

"Працюємо, щоб Збройні сили отримували якісні необхідні БпЛА за рахунок державного бюджету", - додав Жумаділов.

Як "працюють" нові підходи до закупівель

Отже, для забезпечення подальшого зростання обсягів постачання АОЗ запустила нові підходи до закупівель. Серед них:

рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ);

маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

"Рамкові угоди дозволяють контрактувати виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широко коло виробників до процесу закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro", - пояснили українцям.

Тим часом ІТ-система DOT-Chain Defence надає можливість військовим самостійно обирати БПЛА, як у маркетплейсі.

"Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Наразі цифрова платформа працює в режимі пілоту, де 12 бойових бригад замовляють самі ті безпілотники, які їм справді потрібні", - підсумували у прес-службі АОЗ.