Мільйон гривень за службу: як добровольці можуть отримати виплату

Добровольці, які приєднались до українського війська у віці 18-24 років, можуть отримати за певних обставин одноразову грошову винагороду - мільйон гривень. Йдеться про тих, хто розпочав службу до старту проекту "Контракт 18-24".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України №153 від 11 лютого 2025 року (щодо впровадження ініціативи "Контракт 18-24"), право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 000 000 гривень мають добровольці, які:
Повний розмір виплати передбачено також для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше ніж 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.
Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають (навіть якщо відповідали віковим критеріям).
Згідно з окремим дорученням міністра оборони №999/уд від 20 лютого 2025 року (про реалізацію положень урядової постанови), виплата винагороди для такої категорії військовослужбовців здійснюється за наказом командира військової частини.
Водночас відповідний наказ командира видається на підставі пакета документів, який складається з:
У МОУ пояснили, що довідки, передбачені згаданим дорученням міністра оборони, мають бути надані:
З формою довідки про участь у бойових діях в районах їх ведення та відсутністю випадків притягнення до відповідальності можна ознайомитись за посиланням.
Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:
Уточнюється, що періоди безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (зазначені в довідці від іншої військової частини), можуть враховуватися для визначення права військовослужбовця на виплату винагороди за певної умови.
Йдеться про їхнє підтвердження відповідними документами, передбаченими вищезгаданим дорученням та постановою.
Військова частина, в якій військовослужбовець проходить службу, за необхідності повинна:
"Однак для прискорення процесу військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки", - зауважили в міністерстві.
Насамкінець громадянам розповіли про важливий нюанс: довідка (яка видається згідно з Додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій), не є підставою для виплати винагороди, оскільки не охоплює всі аспекти, що впливають на виплату.
"Періоди, вказані в цій довідці, не можуть бути використані як підстава для нарахування винагороди, оскільки вони включають як періоди безпосередньої участі у бойових діях, так і інші періоди, за які виплата не передбачена", - пояснили в МОУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про "Контракт 18-24" - як подати заяву, пройти ВЛК та що відомо про умови служби.
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