Мільйон гривень за службу: як добровольці можуть отримати виплату

Коли добровольці можуть отримати мільйон: умови

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №153 від 11 лютого 2025 року (щодо впровадження ініціативи "Контракт 18-24"), право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 000 000 гривень мають добровольці, які:

приєдналися до війська у віці 18-24 років;

служили у період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

є чинними військовослужбовцями;

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення;

не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати передбачено також для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше ніж 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають (навіть якщо відповідали віковим критеріям).

Які документи потрібні, щоб отримати винагороду

Згідно з окремим дорученням міністра оборони №999/уд від 20 лютого 2025 року (про реалізацію положень урядової постанови), виплата винагороди для такої категорії військовослужбовців здійснюється за наказом командира військової частини.

Водночас відповідний наказ командира видається на підставі пакета документів, який складається з:

витягів з послужних списків;

довідок про проходження військової служби (трудову діяльність);

копій послужних карток (обліково-послужних карток);

довідок (оформлених за відповідною формою) - про безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях в районах їх ведення, про відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

Підстави для наказу командира (інфографіка: mod.gov.ua)

Звідки потрібні довідки та за якою формою

У МОУ пояснили, що довідки, передбачені згаданим дорученням міністра оборони, мають бути надані:

з кожного місця служби військовослужбовця;

з поточного місця служби (включно).

З формою довідки про участь у бойових діях в районах їх ведення та відсутністю випадків притягнення до відповідальності можна ознайомитись за посиланням.

Як підтверджується факт участі у бойових діях

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:

бойового наказу (розпорядження);

журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення;

рапорту командира підрозділу.

Документи для підтвердження участі у бойових діях (інфографіка: mod.gov.ua)

Уточнюється, що періоди безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (зазначені в довідці від іншої військової частини), можуть враховуватися для визначення права військовослужбовця на виплату винагороди за певної умови.

Йдеться про їхнє підтвердження відповідними документами, передбаченими вищезгаданим дорученням та постановою.

Хто має право запитувати необхідні довідки

Військова частина, в якій військовослужбовець проходить службу, за необхідності повинна:

здійснити відповідні запити до інших військових частин;

узагальнити отримані дані для подальшого нарахування винагороди.

"Однак для прискорення процесу військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки", - зауважили в міністерстві.

Насамкінець громадянам розповіли про важливий нюанс: довідка (яка видається згідно з Додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій), не є підставою для виплати винагороди, оскільки не охоплює всі аспекти, що впливають на виплату.

"Періоди, вказані в цій довідці, не можуть бути використані як підстава для нарахування винагороди, оскільки вони включають як періоди безпосередньої участі у бойових діях, так і інші періоди, за які виплата не передбачена", - пояснили в МОУ.