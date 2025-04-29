Миллион гривен за службу: как добровольцы могут получить выплату

Добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен. Речь идет о тех, кто начал службу до старта проекта "Контракт 18-24".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №153 от 11 февраля 2025 года (насчет внедрения инициативы "Контракт 18-24"), право на одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 000 000 гривен имеют добровольцы, которые:
Полный размер выплаты предусмотрен также для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.
В то же время лица, которые уволились с военной службы до 13 февраля 2025 года, права на выплату не имеют (даже если соответствовали возрастным критериям).
Согласно отдельному поручению министра обороны №999/уд от 20 февраля 2025 года (о реализации положений правительственного постановления), выплата вознаграждения для такой категории военнослужащих осуществляется по приказу командира воинской части.
При этом соответствующий приказ командира издается на основании пакета документов, состоящего из:
В МОУ объяснили, чт справки, предусмотренные упомянутым поручением министра обороны, должны быть предоставлены:
С формой справки об участии в боевых действиях в районах их ведения и отсутствии случаев привлечения к ответственности можно ознакомиться по ссылке.
Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:
Уточняется, что периоды непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий (указанные в справке от другой воинской части), могут учитываться для определения права военнослужащего на выплату вознаграждения при определенном условии.
Речь идет об их подтверждении соответствующими документами, предусмотренными вышеупомянутым поручением и постановлением.
Воинская часть, в которой военнослужащий проходит службу, при необходимости должна:
"Однако для ускорения процесса военнослужащий может самостоятельно запрашивать соответствующие справки", - отметили в министерстве.
В завершение гражданам рассказали о важном нюансе: справка (которая выдается согласно Приложению 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий), не является основанием для выплаты вознаграждения, поскольку не охватывает все аспекты, влияющие на выплату.
"Периоды, указанные в этой справке, не могут быть использованы как основание для начисления вознаграждения, поскольку они включают как периоды непосредственного участия в боевых действиях, так и другие периоды, за которые выплата не предусмотрена", - объяснили в МОУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о "Контракте 18-24" - как подать заявление, пройти ВВК и что известно об условиях службы.
Читайте также, когда можно преждевременно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.