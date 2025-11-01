ua en ru
Мільйон у доларах і євро: у Дніпрі екочиновницю затримали за незаконне збагачення

Україна, Субота 01 листопада 2025 14:20
Мільйон у доларах і євро: у Дніпрі екочиновницю затримали за незаконне збагачення Ілюстративне фото: Дніпрі екочиновницю затримали за незаконне збагачення (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу на незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

У межах кримінального провадження щодо можливих корупційних дій працівників інспекції правоохоронці провели низку обшуків. Під час одного з них - за місцем проживання підозрюваної - виявили та вилучили незадекларовану готівку: 880 тисяч доларів та понад 200 тисяч євро.

Посадовицю затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Раніше у Дніпрі затримали посадовця ТЦК за підозрою у отриманні хабаря від військовозобов’язаного

Також правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували.

Окрім цього правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це також сталося в Одеській області.

Також недавно СБУ спільно з Нацполіцією викрила та заблокувала нові канали ухилення від мобілізації.

