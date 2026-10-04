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Миллиардная помощь и соглашение о дронах: СМИ раскрыли цель визита Мерца в Киев

09:24 04.10.2026 Вс
3 мин
aimg Мария Науменко
Миллиардная помощь и соглашение о дронах: СМИ раскрыли цель визита Мерца в Киев Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встречает канцлера Германии Фридриха Мерца в Киеве 4 октября 2026 года (x.com/andrii_sybiha)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с новым пакетом поддержки и планами расширить совместное производство оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителей немецкого правительства, во время поездки Мерц должен объявить новый пакет поддержки Украины.

Речь идет об 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетического сектора. Кроме того, ожидается заключение договоренности о совместном производстве разных типов беспилотников.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что Украина нуждается во всей нашей поддержке в ближайшие недели", - заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по городам, жилым домам и теплоэлектростанциям. По его словам, если РФ не остановить, ее военная машина рано или поздно может быть направлена против других стран.

"Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы можете и дальше рассчитывать на нашу помощь", - добавил Мерц.

В состав немецкой делегации вошла министр экономики Екатерина Райхе, а также представители крупных компаний. Среди них – Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems.

Отдельное внимание в ходе переговоров планируется уделить оборонному производству. Ранее Зеленский сообщал, что Украина и Германия готовят соглашение о совместном производстве дронов, ракет и соответствующего программного обеспечения.

Одним из ключевых направлений может стать создание беспилотников-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными ударными дронами. Компания Quantum уже опробовала соответствующие технологии.

В апреле Quantum и украинская компания WIY Drones объявили о создании совместного предприятия Quantum WIY Industries. Оно должно заниматься производством перехватного дрона "Стрела" и технологий противовоздушной обороны.

Еще одно направление сотрудничества – совместная разработка и производство вооружения с дальностью более 1 000 км. Украина сможет использовать такое оружие для поражения целей на значительном расстоянии от фронта.

Немецкие чиновники ожидают, что углубление оборонного партнерства будет выгодно и для самой Германии. Речь идет, в частности, о возвращении части средств и технологий в немецкую экономику, а также о развитии средств защиты критической инфраструктуры от беспилотников.

В то же время во время визита Мерц должен затронуть и вопросы реформ в Украине. В частности, Германия ожидает от украинского правительства дальнейшего прогресса по выполнению требований, связанных с евроинтеграцией и борьбой с коррупцией.

Напомним, в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. По прибытии на вокзале его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В Киеве Мерц должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Германии. Это первый визит Мерца в Украину с 2025 года.

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