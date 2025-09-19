Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки

У вересні мережа магазинів EVA святкує 23-річчя та розкриває цікаві й маловідомі факти зі своєї біографії.

Про роботу мережі, рекорди, команду та важливі соціальні ініціативи, – в матеріалі РБК-Україна .

Перший магазин EVA був відкритий у 2002 році у Дніпрі, за адресою проспект Дмитра Яворницького, 40 (раніше проспект Карла Маркса). Попри те, що подія відбулася 20 червня, за традицією мережа відзначає день народження в другу п’ятницю вересня. Проте це – далеко не єдиний цікавий факт про EVA, який ви могли не знати.

За більш ніж два десятиліття EVA стала найбільшим б'юті-ритейлером країни, створила десятки власних брендів, реалізувала масштабні соціальні проєкти та зібрала в дружнє ком’юніті мільйони клієнтів. Але за цифрами стоять історії, які надихають: цікаві факти про команду, розвиток форматів, улюблені товари й великі досягнення.

Саме ними EVA ділиться сьогодні, адже справжнє свято – це згадати, те що мотивує, хоча зазвичай лишається "за лаштунками", зрозуміти як багато вже зроблено, й відчути, що попереду ще більше.

Цікаві цифри і факти

Cтаном на 31 серпня 2025 мережа налічує 1141 магазин у 351 населеному пункті України. Їхня сумарна площа складає понад 162 тис. кв. м.

Штат компанії нині налічує близько 14 000 співробітників. З них 2000 працюють у EVA понад 7 років, а 38 – вже понад 20 років, тобто від самого створення або майже.

Понад 90% супервайзерів і 70% керуючих магазинами – це люди, які зростали всередині компанії. З 2009 року в EVA існує традиція відзначати працівників, які показали видатні результати, золотими кулонами. Таким чином наразі EVA вручила працівникам вже понад 1,3 кг золота.

За час роботи компанії клієнти зробили в мережі EVA близько 1,5 мільярди покупок. А в інтернет-магазині EVA.UA, що почав працювати 1 листопада 2017 року, – понад 18 млн покупок. Найбільше покупок в магазинах EVA здійснюють кияни, одесити та дніпряни.

ТОП-3 категорій за продажами в роздрібній мережі – догляд за волоссям, декоративна косметика, догляд за обличчям та тілом. На EVA.UA лідирують парфумерія, догляд за обличчям та тілом, а також товари по догляду за дітьми (сповивання, гігієна малюків), адже онлайн-замовлення можна робити цілодобово, а отримувати у зручний спосіб та час, що дуже в нагоді для заклопотаних батьків.

Наразі близько 82% чеків компанія видає в електронному вигляді. Це значно підвищує зручність для покупців, скорочує витрати на друк та зменшує негативний вплив на середовище. Впровадження технології почалось 1 квітня 2022 року.

Фото: мережа EVA святкує 23 роки (пресслужба)

Близько 28% покупок (чеків) наразі проводяться через каси самообслуговування. Перші з них почали працювати у січні 2022 року. Наразі у мережі вже встановлено 338 кас самообслуговування. У 2025 році компанія почала впровадження гібридних кас. Наразі таких у мережі – 21, у Дніпрі та Києві.

У пікові години гібридна каса працює з касиром, що допомагає швидше обслуговувати клієнтів. В решту часу – переходить у режим самообслуговування, дозволяючи персоналу виконувати інші бізнес-процеси. У 2025 році EVA планує встановити близько 400 гібридних кас у своїх магазинах по всій Україні, щоб зробити покупки ще зручнішими для клієнтів та забезпечити бізнесу сучасні інструменти для більш ефективної роботи.

Щоб забезпечити магазини товарами, машини логістики за 23 роки проїхали понад 15 млн кілометрів – приблизно як 20 разів злітати на Місяць і повернутись на Землю. Роботу компанії підтримують логістичні центри у Дніпрі, Броварах та Львові, які обслуговують не лише мережу, а й напрям електронної комерції, а також в Одесі та Харкові, які забезпечують товарами магазини.

Сумарна корисна площа діючих складів EVA – понад 120 000 кв. м. У зв’язку з розширенням напряму e-com на початку 2025 року компанія придбала ще один розподільчий центр у Броварах, щоб після ремонту перевести туди склад роздробу, а потужності існуючого РЦ спрямувати на обслуговування інтернет-магазину.

З 2024 року інтернет-магазин EVA.UA став закривати ще більше потреб клієнтів, адже запрацював за моделлю маркетплейсу. Сьогодні він має понад 500 тис. відвідувачів щодня. Отримує близько 20 тис. замовлень на день. Пропонує понад 400 000 товарів з різних категорій.

Вже зараз на сайті доступні дієтичні добавки, спортивне харчування та аксесуари, текстиль та товари для домашнього затишку, приладдя для школи та іграшки для різних вікових категорій дітей, і багато іншого, чого не очікуєш побачити в магазинах мережі.

Щоб орієнтуватися в цьому розмаїтті, на сайті запровадили тематичні розділи: EVA BEAUTY, EVA HEALTH, EVA KIDS, EVA HOME, EVA PETS. Асортимент EVA.UA швидко зростає – на кінець року планується розширення до 500 тис. товарних одиниць.

Фото: мережа EVA святкує 23 роки (пресслужба)

Понад 35% замовлень з EVA.UA наразі здійснюються через мобільний застосунок. Його перший реліз у Apple Store та Google Play Market відбувся 9 жовтня 2019 року, а з вересня 2023 року він отримав функціонал інтернет-магазину. Відтоді через застосунок здійснено понад 3,5 млн замовлень.

Наразі він має вже понад 5,6 млн встановлень та понад 800 000 активних користувачів на місяць. Входить до ТОП-15 у категорії Shopping в Apple Store та Google Play Market. У травні 2025 року в застосунку з’явилась можливість віртуально приміряти засоби декоративної косметики та фарби для волосся, яку вже оцінили понад 250 тис. користувачів.

Портфель EVA налічує 66 власних торгових марок (близько 5 тис. SKU). Наразі кожна друга продана одиниця декоративної косметики – це ВТМ. За підсумками 2024 року частка ВТМ у товарообігу мережі в натуральному вимірі склала понад 36%, а у першому півріччі 2025-го сягнула майже 38%. 22 липня 2025 року було продано мільярдний товар ВТМ.

Учасники програми лояльності EVA МОЗАЇКА отримали понад 3,3 млрд грн у вигляді бонусів від часу запуску програми у 2013 році. Понад 12,8 млн грн вони спрямували на благодійність. Сьогодні програма лояльності EVA налічує понад 8 млн активних користувачів. Це більше за населення Болгарії та трохи менше за населення Швейцарії.

За роки існування EVA реалізувала 33 масштабні соціальні та благодійні проєкти. З них 27 – від початку повномасштабного вторгнення. Разом із клієнтами на добрі справи було спрямовано більше 120 млн грн, з яких 117 млн грн – від початку повномасштабного вторгнення. Понад 33% клієнтів зробили благодійні перекази. Найбільше коштів на проєкти допомоги надійшло із Києва, Львова, Дніпра та Запоріжжя.

Рекордний разовий благодійний донат склав 10 000 грн. Піковим часом для зборів є п’ятниця з 12:00 до 13:00. Найбільша сума донатів за один день була зібрана 18 січня 2023 року – майже 493 тис. грн на допомогу жителям будинку в Дніпрі, куди потрапила ворожа ракета.

"Турботлива" комунікація з клієнтами

Контакт-центр EVA має внутрішню назву "Команда турботи". Перший дзвінок від клієнта власна гаряча лінія мережі прийняла 5 квітня 2017 року. Сьогодні команда з 76 людей опрацьовує близько 2 тис. звернень на день. Оператори відповідають, консультують, допомагають знайти необхідні товари, загублені речі, а іноді навіть зв’язатися з близькими або з продавчинею, яка сподобалась (звичайно ж, за попередньої згоди).

Структурно напрям "Команда турботи" входить до управління клієнтським досвідом та надання зворотного зв'язку, який з’явився у 2016 році, а сьогодні об’єднує три напрями й 97 фахівців. У 2018 році в команді управління клієнтським досвідом з’явились напрям проєктного управління та напрям з дослідження та оцінки клієнтського досвіду.

Всі разом вони забезпечують якісний сервіс, створюють унікальну культуру турботи про клієнтів: від першого дзвінка у контакт-центр до аналітики, яка допомагає EVA залишатися лідером у сфері клієнтського досвіду.

Фото: мережа EVA святкує 23 роки (пресслужба)

З 2010 року EVA веде сторінки у соцмережах. Відтоді пройшла шлях від кількох постів у Facebook до комунікаційної екосистеми з понад 3 мільйонами підписників, яку вибудувала на цікавому контенті, співпраці з інфлюєнсерами, блогерами, б’юті-гуру, експертами та UGC-креаторами.

Всі вони створюють живе ком’юніті, де превалює не реклама, а корисні поради та цікавинки, якими зазвичай обмінюються в щирих розмовах. Наразі сторінки компанії представлені у Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Viber.

Щомісячне охоплення контенту сягає понад 16 млн користувачів. Крім того, компанія розвиває власне бренд-медіа EVA BLOG, де розміщує глибокий експертний контент.

Електростанції від EVA

EVA має не лише мережу магазинів, але й мережу власних електростанцій. В 2025 році EVA у партнерстві з компанією-інсталятором ТОВ "ПРОФЕНЕРДЖІ" запустила 3 мережевих сонячних електростанції. Перша з’явилась на даху розподільчого центру у Львові – налічує 1239 панелей та має потужність 718 кВт.

На складі в Дніпрі встановлено 791 панель потужністю 459 кВт, а найбільша наразі сонячна електростанція запущена у вересні на РЦ в Броварах – 1940 панелей, що здатні видавати потужність 1125 кВт.

Крім того, на випадок блекаутів офіси компанії та мережа магазинів забезпечені декількома різними системами резервного живлення, основу таких систем складають 1129 бензинових генераторів. Також використовуються джерела безперебійного живлення на базі EcoFlow та інші подібні.

23 роки – це лише початок історії EVA. Попереду ще більше нових проєктів, технологічних рішень і добрих справ, які компанія буде реалізовувати разом із клієнтами та партнерами.