ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мільярди на озброєння. Румунія придбає у США сотні танків Abrams

Румунія, Вівторок 30 вересня 2025 22:50
UA EN RU
Мільярди на озброєння. Румунія придбає у США сотні танків Abrams Ілюстративне фото: Румунія хоче купити у США танків Abrams на 6,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство оборони Румунії звернулося до парламенту країни із проханням у Сполучених Штатів військову техніку на мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що закупівля американського військового обладнання планується в межах програми "Основний бойовий танк".

Спершу румунське міністерство планує придбати у США на суму у понад 458 млн доларів додаткове обладнання для танкового батальйону, оснащеного танком Abrams M1A2.

Другий етап передбачає закупівлю Румунією 216 танків Abrams за майже 6,5 млрд доларів для оснащення танкових і піхотних підрозділів ЗС країни. У цю суму також входить придбання логістичної підтримки та спеціального обладнання для навчання та тренувань.

Водночас оборонне відомство Румунії планує налагодити технологічне та промислове співробітництво для виробництва та обслуговування танків та їхніх підсистем безпосередньо в країні.

Нагадаємо, у Румунії розробили методологію виконання закону про реагування на ворожі безпілотники та літаки у разі порушення ними повітряного простору країни.

Міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну повідомив, що процедура передбачає такі основні етапи: ідентифікацію, глушіння та втручання.

Як писало РБК-Україна, нещодавно військово-повітряні сили Румунії перехопили безпілотник РФ у повітряному просторі країни. Ворожий дрон подолав приблизно 20 км у супроводженні двох літаків F-16.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Румунія Танк Abrams
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен