Миллиарды на вооружение. Румыния приобретет у США сотни танков Abrams
Министерство обороны Румынии обратилось в парламент страны с просьбой у Соединенных Штатов военную технику на миллиарды долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что закупка американского военного оборудования планируется в рамках программы "Основной боевой танк".
Сначала румынское министерство планирует приобрести у США на сумму более 458 млн долларов дополнительное оборудование для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2.
Второй этап предусматривает закупку Румынией 216 танков Abrams за почти 6,5 млрд долларов для оснащения танковых и пехотных подразделений ВС страны. В эту сумму также входит приобретение логистической поддержки и специального оборудования для обучения и тренировок.
В то же время оборонное ведомство Румынии планирует наладить технологическое и промышленное сотрудничество для производства и обслуживания танков и их подсистем непосредственно в стране.
Напомним, в Румынии разработали методологию выполнения закона о реагировании на вражеские беспилотники и самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства страны.
Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну сообщил, что процедура предусматривает следующие основные этапы: идентификацию, глушение и вмешательство.
Как писало РБК-Украина, недавно военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник РФ в воздушном пространстве страны. Вражеский дрон преодолел примерно 20 км в сопровождении двух самолетов F-16.