Миллиарды на вооружение. Румыния приобретет у США сотни танков Abrams

Министерство обороны Румынии обратилось в парламент страны с просьбой у Соединенных Штатов военную технику на миллиарды долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что закупка американского военного оборудования планируется в рамках программы "Основной боевой танк".

Сначала румынское министерство планирует приобрести у США на сумму более 458 млн долларов дополнительное оборудование для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2.

Второй этап предусматривает закупку Румынией 216 танков Abrams за почти 6,5 млрд долларов для оснащения танковых и пехотных подразделений ВС страны. В эту сумму также входит приобретение логистической поддержки и специального оборудования для обучения и тренировок.

В то же время оборонное ведомство Румынии планирует наладить технологическое и промышленное сотрудничество для производства и обслуживания танков и их подсистем непосредственно в стране.