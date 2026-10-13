Мільярди для Кремля? Чому "дизельна угода" Трампа з Путіним не знизить ціни в США

Скільки заробить Росія на "дизельній угоді"

За словами експерта, заявлена домовленість передбачає постачання Росією спочатку 300 тис. тонн дизельного пального, а згодом - потенційно до 4,8 млн тонн. Початкові постачання можуть принести Росії 240-300 млн доларів валової виручки.

Реалізація всього обсягу потенційно дасть Кремлю 3,8-4,8 млрд доларів.

Експерт наголошує, що йдеться саме про валову виручку, а не чистий прибуток. Фактичні надходження залежатимуть від контрактних цін, логістичних витрат та реального виконання домовленостей.

Чи має РФ стільки дизелю та які обмеження

Теоретично такі обсяги для Росії можливі, оскільки раніше вона експортувала понад 3 млн тонн щомісяця. Проте її можливості істотно обмежують кілька факторів:

українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ);

пошкодження логістичних ланцюгів;

гостра необхідність забезпечувати внутрішній ринок пального.

Через це постачання перших 300 тис. тонн видається цілком реалістичним, тоді як виконання всієї масштабної програми залишається під великим питанням.

Чи знизяться ціни на пальне в США

На думку Рябцева, план Дональда Трампа знизити ціни в Америці за рахунок російського дизеля навряд чи спрацює.

"Чи знизяться ціни у США? Навряд чи. Початкові 300 тис. тонн - це менше добового американського споживання дизельного пального. І навіть увесь заявлений обсяг не здатний вплинути на світові котирування, які визначаються передусім ситуацією на дестабілізованому Трампом Близькому Сході", - пояснює експерт.

Тож, за словами Рябцева, економічна вигода для Кремля значно очевидніша, ніж для американських споживачів.

"Росія отримує додаткову валютну виручку й можливість послабити санкційний тиск, тоді як Трамп - переважно короткостроковий політичний ефект від обіцянки знизити ціни", - додав він.