Милованов: Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь по уровню основных фондов

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Украина отстает от соседей по уровню модернизации основных фондов

Украине нужно 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, чтобы модернизировать основные фонды до уровня соседних стран - Словакии и Беларуси. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным министерства, в Украине основные средства производства изношены на 60%.

"Для того, чтобы нам, например, нарастить до 50%, 48, 45, нам нужно примерно 50 млрд долларов инвестиций в следующие 5-10 лет. А если мы хотим дойти до уровня, например, 35-38% износа, то должно быть все 100 (млрд долларов - ред.)", - сказал он.

По его словам, уровень изношенности фондов составляет 35% в Словакии, 38% - в Беларуси и 42% - в Молдове.

"Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 50 лет", - сказал Милованов.

Как сообщало РБК-Украина, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2024 году должна вырасти до 75,4 лет в сравнении с 71,76 годами в 2018 году.

Напомним, с 1 января 2020 года впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси.