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Милованов: Україні потрібно 50 років, щоб наздогнати Білорусь за рівнем основних фондів

Новини » Економіка     17.02.2020 - 14:38
Милованов: Україні потрібно 50 років, щоб наздогнати Білорусь за рівнем основних фондів
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Україна відстає від сусідів за рівнем модернізації основних фондів

Україні потрібно 50 років і 100 млрд доларів інвестицій, щоб модернізувати основні фонди до рівня сусідніх країн - Словаччини та Білорусі. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час презентації урядової "Економічної стратегії: зростання через інвестиції", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними міністерства, в Україні основні засоби виробництва зношені на 60%.

"Для того, щоб нам, наприклад, наростити до 50%, 48, 45, нам потрібно приблизно 50 млрд доларів інвестицій в наступні 5-10 років. А якщо ми хочемо дійти до рівня, наприклад, 35-38% зношення, то має бути всі 100 (млрд доларів - ред.)", - сказав він.

За його словами, рівень зношеності фондів складає 35% у Словаччині, 38% - у Білорусі та 42% у Молдові.

"Щоб нам наздогнати Білорусь, Словаччину, нам потрібно 100 млрд доларів інвестицій впродовж наступних 50 років", - сказав Милованов.

Милованов: Україні потрібно 50 років, щоб наздогнати Білорусь за рівнем основних фондів

Як повідомляло РБК-Україна, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років у порівнянні з 71,76 років у 2018 році.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники Росії та Білорусі.

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