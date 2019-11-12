Милованов сообщил о сокращении урожая овощей и картофеля в Украине

В 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

Министр привел следующие расчеты урожая в Украине:

Овощи - 8,9 млн тонн (меньше на 575 тыс. тонн).

Картофель - 20,3 млн тонн (меньше на 2,2 млн тонн).

Кроме того, в Минэкономики прогнозируют существенное сокращение урожая сахарной свеклы до 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн).

Отметим, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году в Украине было собрано 9,4 млн тонн овощей и 22,5 млн тонн картофеля.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует в 2019 году рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.