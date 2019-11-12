Милованов повідомив про скорочення врожаю овочів та картоплі в Україні

Картоплі у цьому році зібрали на 10% менше, овочів на 5%
У 2019 році в Україні очікується зменшення врожаю овочів та картоплі. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.
Міністр навів наступні розрахунки врожаю в Україні:
Крім того, у Мінекономіки прогнозують суттєве скорочення врожаю цукрових буряків до 9,8 млн тонн (менше на 4,2 млн тонн).
Відзначимо, за даними Державної служби статистики, у 2018 році в Україні було зібрано 9,4 млн тонн овочів та 22,5 млн тонн картоплі.
Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує у 2019 році рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 74 млн тонн, що на 4 млн тонн більше ніж у 2018 році
Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.