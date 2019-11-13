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Милованов: близько 8,2 млн гектарів землі планують передати фермерам

Новини » Політика     13.11.2019 - 13:52
Милованов: близько 8,2 млн гектарів землі планують передати фермерам
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Запуск ринку землі передбачає продаж ефективним фермерам

Після запуску ринку землі в Україні близько 8,2 млн гектарів землі мають передати ефективним фермерам. Про це у Верховній раді заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні левова частка сільськогосподарських земель - 2,7 млн гектарів вже знаходиться у приватній власності, а близько 1 млн гектарів - у комунальній власності.

"Громади мають отримувати справедливий дохід від оренди. Зрештою, ми повинні передати 8,2 млн гектарів земель, що належать державі, в руки ефективних фермерів", - заявив Милованов.

Він також зазначив, що Земельний кодекс України базується на повноцінному праві власності на сільськогосподарську землю.

"Нам потрібно, щоб власник відчував себе власником, отримував справедливу плату за оренду, щоб він був у змозі продати одну ділянку і купити іншу, яка йому більше підходить. Врешті-решт, дати громадянину можливість купити більше землі і нарощувати свою справу", - заявив Милованов.

Нагадаємо, раніше Милованов заявив, що в бюджет-2020 закладуть 4 млрд гривень на підтримку фермерів. Ці кошти спрямують на дешеві кредити для придбання землі.

Раніше також повідомлялося, що Євросоюз підтримує плани української влади відкрити ринок землі в Україні, і вважає, що це може розкрити величезний потенціал для економіки.

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