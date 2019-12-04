Милованов объяснил необходимость переходного периода перед запуском рынка земли

Министр экономического развития Тимофей Милованов во время парламентских слушаний по вопросам земельной реформы в Верховной раде объяснил необходимость переходного периода перед запуском рынка земли. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, реформа земли заключается в том, чтобы предоставить возможность развиваться аграрному сектору.

"В том и заключается реформа (земли - ред.) - мы хотим навести порядок и предоставить аграрному сектору развиваться. В этом заключается логика переходного периода. Время до 1 октября 2020 будет использован именно для наведения порядка в работе государственных учреждений. Например, сегодня постановлением Кабинета министров был утвержден порядок предоставления кредитов для покупки земли для малых фермеров ", - заявил Милованов.

Напомним, ранее Милованов заявил, что открытие рынка земли за три месяца 2020 года добавит около 9 млрд гривен к ВВП Украины. При этом он добавил, что по оценкам Министерства экономики, в 2020 году дополнительный рост ВВП составит около 0,23%. Также он заявил, что открытие рынка земли стимулирует поступления в государственный и местные бюджеты.

Добавим, что 13 ноября Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине. Планируется, что рынок заработает с 1 октября 2020 года.