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Милованов оценил влияние открытия рынка на ВВП

Новости » Экономика     04.12.2019 - 16:53
Милованов оценил влияние открытия рынка на ВВП
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

По расчетам Минэкономики ВВП должен расти

Открытие рынка земли за три месяца 2020 года добавит около 9 млрд грн к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов во время парламентских слушаний по вопросам земельной реформы в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Милованов, по оценкам Минэкономики, в 2020 году дополнительный рост ВВП составит около 0,23%.

"В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн, соответственно плюс 0,83% ВВП. Отмена моратория это не только доходы в карман украинцев, это и уменьшение ущерба от моратория для государства", - добавил он.

По его словам, открытие рынка земли будет стимулировать поступления в государственный и местные бюджеты.

"Говоря официальным языком, положительный экономический эффект от введения цивилизованного рынка земли будет стимулировать приток инвестиций в аграрную отрасль и прямые поступления в государственный и местные бюджеты То есть нам нужны дешевые деньги, чтобы могла развиваться аграрная отрасль", - заявил Милованов.

Напомним, 13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла закон об запуск рынка земли в Украине. Планируется, что рынок заработает с 1 октября 2020 года.

По данным опроса КМИС, принятие Верховной радой закона о рыноке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

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Новости Украины ВВПземляМинистерство экономического развития и торговли
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