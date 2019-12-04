Милованов пояснив необхідність перехідного періоду перед запуском ринку землі

Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов під час парламентських слухань з питань земельної реформи у Верховній раді пояснив необхідність перехідного періоду перед запуском ринку землі. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, реформа землі полягає в тому, щоб надати можливість розвиватися аграрному сектору.

"В тому і полягає реформа (землі - ред.) - ми хочемо навести порядок і надати аграрному сектору розвиватися. У цьому полягає логіка перехідного періоду. Час до 1 жовтня 2020 буде використаний саме для наведення порядку в роботі державних установ. Наприклад, сьогодні постановою Кабінету міністрів був затверджений порядок надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів ", - заявив Мілованов.

Нагадаємо, раніше Милованов заявив, що відкриття ринку землі за три місяці 2020 року додасть близько 9 млрд гривень до ВВП України. При цьому він додав, що за оцінками Міністерства економіки, у 2020 році додаткове зростання ВВП складе близько 0,23%. Також він зазначив, що відкриття ринку землі стимулює надходження в державний і місцеві бюджети.

Додамо, що 13 листопада Рада в першому читанні прийняла закон про запуск ринку землі в Україні. Планується, що ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року.