Милованов назвал главные реформы на 2020 год

Перед Минэкономики стоит главная задача, которая состоит в том, чтобы разобраться с происходящим в подведомственных отраслях и выделить главные направления реформ. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Харькове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, за три месяца разработан законопроект, согласно которому приватизации подлежат первые 80 предприятий, которые будут переданы в Фонд госимущества для завершения процесса.

"В этот список не войдут только те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая естественные монополии. Вместе с тем отменен общий список предприятий, которые не подлежат приватизации", - сказал министр.

"Что касается рынка земли, то парламент, в том числе, нардепы от Слуги народа, живо относятся к внесению необходимых изменений в законопроекты - 4600 поправок! При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель. Наконец, о коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь пришло такое время, что они не знают, куда надо заносить. Эта практика идет, и это хороший знак", - добавил Милованов.

О планах на 2020 год министр заявил, что всегда есть опасность возникновения препятствий.

"Однако среди первостепенных задач остается привлечение инвестиций. Простой пример: Украина - крупнейший производитель пшеницы, а надо еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире", - сказал он

Напомним, Милованов разъяснил, почему не уменьшаются цены на товары при укреплении курса доллара.

Ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень всех объектов, что подлежат приватизации. В перечне 729 объектов малой приватизации, которые будут продавать на ProZorro.Продажи