Милованов назвав головні реформи на 2020 рік

Перед Мінекономіки стоїть головне завдання, яка полягає в тому, щоб розібратися, що відбувається в підвідомчих галузях і виділити основні напрямки реформ. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в Харкові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, за три місяці розроблений законопроект, згідно з яким підлягають приватизації перші 80 підприємств, які будуть передані у Фонд держмайна для завершення процесу.

"В цей список не увійдуть тільки ті підприємства, які складуть Фонд національного багатства, включаючи природні монополії. Разом з тим скасовано загальний список підприємств, які не підлягають приватизації", - сказав міністр.

"Що стосується ринку землі, то парламент, в тому числі, нардепи від "Слуги народу", жваво відносяться до внесення необхідних змін до законопроєктів - 4600 поправок! При цьому є ясне розуміння, що розпочати реформування потрібно зі створення реєстру земель. Нарешті, про корупцію, зокрема, в управлінських структурах. Тридцять років поспіль директори "заносили" в уряд гроші за підтримку підприємств, а тепер настав такий час, що вони не знають, куди треба заносити. Ця практика йде, і це хороший знак", - додав Мілованов.

Про плани на 2020 рік міністр заявив, що завжди є небезпека виникнення перешкод.

"Однак серед першорядних завдань залишається залучення інвестицій: "Простий приклад: Україна - найбільший виробник пшениці, а треба ще стати і найбільшим виробником макаронів, щоб і цю марку знали у світі", - сказав він

Нагадаємо, Милованов роз'яснив, чому не зменшуються ціни на товари при зміцненні курсу долара.

Раніше Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об'єктів, що підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які будуть продавати на ProZorro.Продаж