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В Минэкономики объяснили, почему не падают цены при укреплении курса

Новости » Экономика     17.12.2019 - 17:49
В Минэкономики объяснили, почему не падают цены при укреплении курса
Фото: Тимофей Милованов (latifundist.com)

Одним из факторов стабильности цен является повышение зарплат в стране

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разъяснили почему не уменьшаются цены на товары при укреплении курса доллара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минэкономики Тимофея Милованова в Facebook.

По его словам, за год курс доллара усилился на 12%, при этом средняя зарплата выросла на 16%.

"Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", - написал Милованов.

При этом министр экономики заявил, что существует и много других факторов, влияющих на цены.

"Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям. то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", - сообщил он.

Ранее РБК-Украина писало, что члены правления Национального банка Украины и министры экономического блока правительства обсудили монетарную политику в рамках Меморандума о взаимодействии, подписанного в октябре.

Также сообщалось, что по итогам года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует падение объемов промышленного производства на 0,6%. Таким образом, после трех лет роста промпроизводство снова уйдет в минус.

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