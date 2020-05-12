В Millstone&Co заявили о готовности реализовать проект добычи лития в Украине

Фото: Михаил Жернов (из открытых источников)

По словам Жернова, в Украине находится несколько разведанных еще при СССР литиевых месторождений

Партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов заявляет, что его компания считает перспективным проект добычи лития в Украине и, несмотря на бюрократические проблемы, надеется его реализовать. Об этом он рассказал в интервью "Украинским новостям", передает РБК-Украина.

"Проект добычи лития в Украине сегодня - это "единорог" в наших украинских проектах! Вхождение в бизнес, связанный с литиевыми месторождениями – это вызов для нас. В инвестиционной программе на 2019 год у нас не было в планах добычи лития. Добычу газа и угля мы предусматривали, но литий - это была чистая авантюра. В 2018 году нас привлекали в этот проект как консультантов, а в 2019-м нам предложили этот проект выкупить", - рассказал Жернов.

По его словам, в Украине находится несколько разведанных еще при СССР литиевых месторождений: одно - на территории Донецкой области и несколько - на территории Кировоградской области.

"В чем сложность всех этих месторождений? Во-первых, эта разведка, произведенная ещё в СССР. Чтобы нам дойти до начала проекта, нужно доразведать и подтвердить запасы этих месторождений.

По нашему восточному месторождению, доразведка и оценка запасов займет около года. После этого мы поймем, смогут ли вообще эти руды и их запас быть эффективными с точки зрения строительства полноценной шахты.

"В Кропивницком сложнее - там есть 2 руды, одна из которых практически не пригодна к обогащению. Вопрос разведки там, в первую очередь, вопрос эффективности. К сожалению, сталкиваемся с тем, что, располагая огромным потенциалом, мы по факту не можем пока что реально его оценить. Тем не менее, наша компания приняла решение все-таки двигаться дальше - нам это интересно, и мы успели до кризиса получить ресурс на доразведку. Мы продолжаем сражаться за лицензию: если одно из месторождений не сработает, то в комплексе несколько будут эффективными", - отметил Жернов.

Он также подчеркнул, что реализации проекта добычи лития сильно мешает украинская бюрократия.

"В игру вступают украинские бюрократические проволочки - мы ведем дискуссию с Государственной службой геологии и недр Украины, но пока говорим на разных языках. Государственная служба приняла новое постановление, которое меняет правила получения лицензии, соответственно, пройденный ранее "лицензионный" путь нужно проходить заново. Сложившаяся ситуация еще раз демонстрирует, что инвесторы, в которых так сильно нуждается Украина, продолжают сталкиваться с проблемой не оправданной бюрократии и постоянно меняющихся правил", - подчеркнул Жернов.

При этом он добавил, что его инвестиционная компания, заходя в непростой проект с литием, "понимает все риски, но все же верит, что достойно дойдет до момента его реализации".

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