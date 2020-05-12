Доля неработающих кредитов в украинских банках начала расти

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

С начала кризиса часть заемщиков прекратили платить по кредитам

Доля неработающих кредитов в украинских банках за первый квартал 2020 года выросла на 0,6 п. п. до 48,9%, в том числе в государственных банках - на 2,4 п.п. до 51,7%. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май 2020 года.

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По данным НБУ, доля неработающих кредитов физическим лицам выросла впервые с начала 2018 года на 1,2 п.п. за квартал до 35,3% в основном за эффекты девальвации.

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Как отмечается в обзоре, в I квартале чистые активы банков выросли на 4,7% до 1 565 млрд грн вследствие изменения курса гривны в марте, однако в пересчете по фиксированному на начало года курсу они сократились на 1,4%.

Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 года выросла на 23,8% г/г и составила 15,974 млрд грн. Около 65% прибыли сектора сформировал ПриватБанк. В то же время за март сектор получил лишь 97 млн грн прибыли из-за резкого роста объемов отчислений в резервы.

По данным НБУ, количество убыточных банков выросло с 6 по 2019 год до 14 учреждений за I квартал 2020 года. Их совокупный убыток составил 2,7 млрд грн. Среди 14 учреждений, которые понесли убытки, 8 банков были операционно убыточными, остальные получили убытки из-за доформирования резервов под активные операции.

Напомним, в январе-марте 2020 года прибыль украинских банков составила 15,974 млрд грн, что на 23,8% больше, чем годом ранее (12,902 млрд грн).

Отметим, по данным "Опроса об условиях кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.