У Millstone&Co заявили про готовність реалізувати проект видобутку літію в Україні

Фото: Михайло Жернов (з відкритих джерел)

За словами Жернова, в Україні перебуває кілька розвіданих ще при СРСР літієвих родовищ

Партнер інвестиційної компанії Millstone&Co Михайло Жернов заявляє, що його компанія вважає перспективним проект видобутку літію в Україні та, попри бюрократичні проблеми, сподівається його реалізувати. Про це він розповів в інтерв'ю "Українським новинам", передає РБК-Україна.

"Проект видобутку літію в Україні сьогодні - це "єдиноріг" у наших українських проектах! Входження в бізнес, пов'язаний з літієвими родовищами - це виклик для нас. В інвестиційній програмі на 2019 рік у нас не було в планах видобутку літію. Видобуток газу і вугілля ми передбачали, але літій - це була чиста авантюра. У 2018 році нас приваблювали в цей проект як консультантів, а у 2019-му нам запропонували цей проект викупити", - розповів Жернов.

За його словами, в Україні перебуває кілька розвіданих ще при СРСР літієвих родовищ: одне - на території Донецької області та кілька - на території Кіровоградської області.

"У чому складність всіх цих родовищ? По-перше, ця розвідка, вироблена ще в СРСР. Щоб нам дійти до початку проекту, потрібно дорозвідувати та підтвердити запаси цих родовищ.

За нашим східним місцерозташуванням, дорозвідка та оцінка запасів займе близько року. Після цього ми зрозуміємо, чи зможуть взагалі ці руди і їх запас бути ефективними з точки зору будівництва повноцінної шахти.

"У Кропивницькому складніше - там є 2 руди, одна з яких практично не придатна до збагачення. Питання розвідки там, у першу чергу, питання ефективності. На жаль, мі стикаємося з тим, що, маючи величезний потенціал, ми фактично не можемо поки що реально оцінити його. Однак, наша компанія прийняла рішення все-таки рухатися далі, нам це цікаво, і ми встигли до кризи отримати ресурс на дорозвідку. Ми продовжуємо боротися за ліцензію: якщо одне з родовищ не спрацює, то в комплексі декілька будуть ефективними", - зазначив Жернов.

Він також підкреслив, що реалізації проекту видобутку літію сильно заважає українська бюрократія.

"В гру вступають українські бюрократичні зволікання - ми ведемо дискусію з Державною службою геології та надр України, але поки що говоримо на різних мовах. Державна служба прийняла нову постанову, яка змінює правила отримання ліцензії, відповідно, пройдений раніше "ліцензійний" шлях потрібно проходити заново. Ситуація, що склалась, ще раз демонструє, що інвестори, яких так сильно потребує Україна, продовжують стикатися з проблемою невиправданої бюрократії та правил, які постійно змінюються", - підкреслив Жернов.

При цьому він додав, що його інвестиційна компанія, заходячи в непростий проект з літієм, "розуміє всі ризики, але все ж вірить, що гідно дійде до моменту його реалізації".

Раніше РБК-Україна писало, що Національний банк прогнозує суттєве погіршення до кінця 2020 року умов роботи банківського сектора.