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Миллионные убытки и массовая гибель фауны: "Житомирводоканал" загрязнил реку Тетерев

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Житомир, Четверг 26 августа 2021 15:43
Миллионные убытки и массовая гибель фауны: "Житомирводоканал" загрязнил реку Тетерев Фото: "Житомирводоканал" испачкал реку Тетерев (facebook.com/dei.zt.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие слива неочищенных сточных вод в реку Тетерев, КП "Житомирводоканал" повлек ущерб экологии в размере почти 23 млн гривен. В почве также обнаружено превышение содержания аммония, фосфора и хлоридов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Мальованого.

"Первые сбросы неочищенных вод предприятие осуществило еще 7 августа. В течение следующих дней Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на р. Тетерев", - отметил Мальованый.

По словам главы Госэкоинспекции, в воде обнаружили отклонения от нормы по содержанию аммиака, нитрита, нитрата, железа, фосфата и низкий уровень растворенного кислорода. В образцах почвы был превышен уровень аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза и хлоридов в 2,5 раза.

"9 августа инспекция Полесского округа осуществила внеплановую проверку КП "Житомирводоканал", по результатам которой установлено, что в целом предприятие сбросило в Тетерева 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод", - добавил Мальованый.

Согласно данным Госэкоинспекции, сумма ущерба в результате загрязнения реки составляет 22,88 млн гривен.

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Житомир Госэкоинспекция
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