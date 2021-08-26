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Мільйонні збитки та масова загибель фауни: "Житомирводоканал" забруднив річку Тетерів

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Житомир, Четвер 26 серпня 2021 15:43
Мільйонні збитки та масова загибель фауни: "Житомирводоканал" забруднив річку Тетерів Фото: "Житомирводоканал" забруднив річку Тетерів (facebook.com/dei.zt.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок зливу неочищених стічних вод у річку Тетерів, КП "Житомирводоканал" спричинив збитки екології у розмірі майже 23 млн гривень. У грунті також виявлене перевищення вмісті амонію, фосфору та хлоридів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.

"Перші скиди неочищених вод підприємство здійснило ще 7 серпня. Протягом наступних днів Держекоінспекція Поліського округу здійснювала моніторинг екологічної ситуації на р. Тетерів", - відзначив Мальований.

За словами голови Держекоінспекції, у воді виявили відхилення від норми за вмістом аміаку, нітриту, нітрату, заліза, фосфату та низький рівень розчиненого кисню. У зразках грунту був перевищений рівень амонію в 3 рази, фосфору в 1,5 раза й хлоридів у 2,5 раза.

"9 серпня Інспекція Поліського округу здійснила позапланову перевірку КП "Житомирводоканал", за результатами якої встановлено, що загалом підприємство скинуло до Тетерева 120 тис.м3 неочищених стічних вод", - додав Мальований.

Згідно з даними Держекоінспекції, сума збитків внаслідок забруднення річки становить 22,88 млн гривень.

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Житомир Госэкоинспекция
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