Миллионные штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде доработают закон

В Верховной раде доработают законопроект №4561 о миллионных штрафах за уничтожение памятников культуры. В комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики будет создана рабочая группа.
Закон существенно повышает размер штрафов за разрушение исторического наследия. Он вводит уголовную и административную ответственность, во многом способствует, чтобы снизить риски застройки исторических ареалов.
"Сегодня 70% памятников нуждаются в реставрации, 30% памятников - в аварийном состоянии. Чуть ли не каждый день министерство получает сообщение о разрушении памятников. Благодаря активности общественности удается приостановить такой беспредел", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Он добавил, что обсуждение законопроекта провели с местными общинами, которые его поддержали.
Глава Минкульта предложил создать рабочую группу комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики и комитету по вопросам государственной власти для наработки проблемных вопросов текста законопроекта. Ее состав утвердят на следующем заседании комитета.
Член комитета Николай Княжицкий отметил, что в проекте есть ряд спорных положений, в частности он не соответствует реформе децентрализации, ведь создается централизованная система охраны культурного наследия.
"Народные депутаты приняли решение отложить рассмотрение законопроекта на следующие заседания комитета и создать рабочую группу для доработки проекта", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее Минкульт просил Раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Они могут вырасти до 3,4 млн гривен.
Как писало РБК-Украина, ВР предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте в мае зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.
Так, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина. Прокуратура открыла уголовное производство.