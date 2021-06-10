Мільйонні штрафи за знищення пам'яток культури: в Раді допрацюють закон

Закон суттєво підвищує розмір штрафів за руйнування історичної спадщини. Він вводить кримінальну та адміністративну відповідальність, багато в чому сприяє, щоб знизити ризики забудови історичних ареалів.

"Сьогодні 70% пам’яток потребують реставрації, 30% пам’яток - у аварійному стані. Ледь не щодня міністерство отримує повідомлення про руйнування пам’яток. Завдяки активності громадськості вдається призупинити таке свавілля", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він додав, що обговорення законопроекту провели з місцевими громадами, які його підтримали.

Глава Мінкульту запропонував створити робочу групу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та комітету з питань державної влади для опрацювання проблемних питань тексту законопроекту. Її склад буде затвердять на наступному засідання комітету.

Член комітету Микола Княжицький зауважив, що у проекті є низка суперечливих положень, зокрема він не відповідає реформі децентралізації, адже створюється централізована система охорони культурної спадщини.

"Народні депутати ухвалили рішення відкласти розгляд законопроекту на наступні засідання комітету та утворити робочу групу для доопрацювання проекту", - сказано у повідомленні.